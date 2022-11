CASTELLAMONTE – Nuova vita all’ospedale; Cirio in visita per illustrare il recupero

CASTELLAMONTE – L’ospedale di Castellamonte sta per avere nuova vita. Nella giornata di ieri, martedì 22 novembre 2022, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, si è recato in visita a Castellamonte.

La visita era partita da Vistrorio, con una tappa alla Casa di Comunità Rita Levi Montalcini dove Cirio, con il Direttore Generale dell’Asl To4, Stefano Scarpetta, ha visitato gli spazi dedicati alla medicina generale, alla pediatria di libera scelta, che insieme ad infermiere e ostetrica di comunità, saranno il primo anello della nuova medicina territoriale. Con grande gioia, il presidente Cirio e i sindaci del territorio, hanno incontrato anche i bambini delle scuole elementari di Vistrorio.

“Dopo questa realtà la visita è proseguita all’Ospedale di Castellamonte – spiega il consigliere regionale della Lega Andrea Cane – per discutere del futuro di una struttura chiusa da quasi vent’anni ma pronta a diventare un tassello importante della sanità di prossimità che la Giunta e il Consiglio regionale del Piemonte vogliono portare in Canavese. A Castellamonte infatti si sfrutterà la struttura esistente per creare un ospedale di comunità, una casa di comunità contemporaneamente a un Cot: la centrale operativa territoriale che fa da vero ponte tra la popolazione e l’azienda sanitaria locale. L’ospedale di comunità avrà 20 posti letto in media e una dotazione organica stimata di medico per 4/6 ore 7 giorni su 7, dieci infermieri professionali e sei operatori socio-sanitari”.

“La giornata del presidente Cirio è proseguita – ha concluso Cane – con la visita alla Croce Rossa locale ed è terminata con la partecipazione alla presentazione del libro ‘Il Visionario che salvò il Parco’, 25 anni di Renzo Videsott, pubblicazione edita in occasione dei 100 anni del Parco Nazionale del Gran Paradiso e oggetto di una serata di raccolta fondi da parte del Lions Club Alto Canavese per acquistare strumenti all’avanguardia per la diagnosi e la prevenzione di patologie, da donare all’Asl”.

