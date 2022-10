VOLPIANO – Nuovo trionfo per lo sport cittadino: Ferruccio Berti conquista la Coppa Italia nel tiro con l’arco

VOLPIANO – Periodo davvero positivo per lo sport volpianese, che porta a casa un ulteriore risultato di prestigio. Questa volta l’alloro arriva dal tiro con l’arco e ha visto che grande protagonista Ferruccio Berti degli “Arcieri di Volpiano” che, nel fine settimana, sul diamante del Baseball Club di Settimo, ha conquistato la Coppa Italia di arco nudo, manifestazione giunta alla sue seconda edizione.

Seconda ma anche ultima, dal momento che dal prossimo anno la divisione Arco Nudo, come stabilito dal Consiglio Federale, accederà ai campionati italiani outdoor, oltre che ai campionati regionali, con l’assegnazione di titoli di classe e assoluti. Un provvedimento che proietta il volpianese nella storia di questa disciplina, in quanto ultimo vincitore del trofeo nella formula attualmente utilizzata, organizzata per l’occasione dagli Arcieri Varian e dal Comitato Fitarco Piemonte.

Nella giornata di sabato si sono tenute le prove di qualificazione, sulla “distanza” delle 72 frecce, mente la domenica le eliminatorie con round da 12 frecce. A spuntarla proprio il volpianese che dall’alto di suoi 107 punti, ha lasciato alle spalle Giuseppe Seimandi, delle “Fiamme Azzurre / Arcieri delle Alpi”, fermo a 104 punti, e l’azzurro Erico Esposito, con 103. Al termine della competizione, una ulteriore sfida fuori programma tra Berti e la vincitrice assoluta della prova femminile, Rania Braccini della “Arcieri Lucca”. Ancora un ottimo 107 per il volpianese contro i 104 punti della rivale: un ulteriore vittoria ad addolcire ancor di più una giornata conclusa con un trofeo importante che arricchisce una già ricca bacheca.