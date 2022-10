CERESOLE REALE – Premiati i vincitori di “Una fiaba per la montagna” (FOTO)

CERESOLE REALE – Anche quest’anno l’associazione pontese ‘l Péilacan, i Comuni di Pont Canavese e di Ceresole Reale, con il Parco Nazionale Gran Paradiso, hanno bandito una nuova edizione, del Premio Letterario Nazionale “Enrico Trione – Una fiaba per la montagna”, che dal 2006 è anche un premio letterario del Parco Gran Paradiso e, per celebrare il primo centenario dei due parchi Nazionali, il “Gran Paradiso” e “Abruzzo, Lazio e Molise”, hanno assegnato come tema “L’orso e lo stambecco”.

Per questa circostanza molto speciale il Parco Nazionale del Gran Paradiso e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, si sono stretti in un unico logo che ne sintetizza e rappresenta i tratti distintivi proprio a partire dai due animali emble­matici dei due luoghi, diversi per carattere ma af­fini per destino: l’orso e lo stambecco, l’uno dentro l’altro in una comune avventura.

La presenza nella sezione italiano di autori provenienti da molte regioni d’Italia valorizza l’impronta nazionale del concorso mentre le sezioni Piemontese e Francoprovenzale permettono di valorizzare le caratteristiche linguistiche regionali e locali proponendole in un contesto di maggior visibilità. Inoltre la sezione Giovanile permette a nuove generazioni di scrittori di cimentarsi creando nuove fiabe.

Diventato un premio itinerante, la cerimonia di premiazione dei partecipanti quest’anno si è tenuta sabato 15 ottobre nella sala polivalente dell’ex hotel Ceresole Reale.

Il tema di quest’edizione è stato accolto favorevolmente dagli autori partecipanti e tantissime sono le opere pervenute da molte regioni italiane e dai ragazzi delle scuole del Piemonte e dell’Abruzzo.

Hanno presenziato alla cerimonia di premiazione il Vicesindaco di Ceresole Reale, Mauro Durbano;

il Sindaco di Pont Canavese Bruno Riva e l’Assessore Marina Barinotto; il Presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso, Italo Cerise; il rappresentante Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise – Pres. Giovanni Cannata (con contatto telefonico); il Consigliere regionale Mauro Fava; il Presidente di Giuria Giovanni Tesio e il Presidente dell’Associazione ‘l Péilacan – Michele Nastro.

I sindaci dei comuni appartenenti al Parco Nazionale del Gran Paradiso e delle Unioni Montane “Valli Orco e Soana” e “Gran Paradiso”.

Il vincitore della sezione Italiano è Bruno Lisa del comune di Almese, il vincitore della sezione Piemontese è la signora Maria Teresa Cantamessa di Ivrea mentre il vincitore della sezione Francoprovenzale è stato vinto dalla signora Enrica Guichardaz (Courmayeur – Ao).

Uno degli obiettivi del Premio è quello di animare le migliori fiabe pervenute e il premio “Scrivi una fiaba diverrà un cartone animato” è stato vinto dalla signora Carmelina Ricciardo di Capo d’Orlando (Messina).

In occasione del centenario l’associazione ‘l Péilacan per mezzo della società Digital Trace di Mario Bondici ha realizzato un cartone animato dal titolo “Il Re degli stambecchi.” L’animazione racconta, la storia di un popolo che cercando una terra dove insediarsi, per ottenerla deve battersi con il Re degli Stambecchi.

Il cartoon e tutte le animazioni realizzate sono visibili nel sito associativo: www.unafiabaperlamontagna.it; su You Tube al link: http://www.youtube.com/channel/UCRW86qn2dhtnCisJxYTdpOw

Per la parte relativa ai ragazzi delle scuole sono pervenute moltissime opere dalle scuole del Parco e del Canavese e una nutrita partecipazione si è avuta anche da parte di ragazzi dei comuni abruzzesi di Vasto, Pescasseroli e l’Aquila.

Nel corso della premiazione è stato presentato il nuovo volume “Una fiaba per la montagna”, illustrato dall’artista Gianfranco Schialvino e che riporta nella copertina il logo creato dai due parchi in occasione del gemellaggio per il primo centenario.

Alla fine prima dei saluti finali il Presidente della Giuria del Premio, Giovanni Tesio ha svelato il tema del prossimo anno che sarà “L’acqua” e successivamente l’Associazione ‘l Péilacan e i sindaci presenti hanno voluto donare al Presidente del Parco Italo Cerise una bellissima litografia di Enzo Bellini (1932-2015) portata in quella sede dall’artista e curatore di Mostre di grandi artisti Gianfranco Schialvino, ricordando così con affetto l’attività svolta da lui che dopo più di 10 anni si sta avviando a concludere la sua presidenza.

SEZIONE FIABE IN LINGUA FRANCOPROVENZALE

1a Classificata – Premio Associazione EFFEPI Studi Francoprovenzali

LO DIRÌ ÔSE DÉ VINÌ – Enrica Guichardaz (Courmayeur – Ao)

SEZIONE FIABE IN LINGUA PIEMONTESE

1ª Classificata – Premio Associazione Nazionale Poeti e Scrittori Dialettali

(Premia rappresentante dell’associazione)

UN CIÒ PЁR BRÒCA PROVIDENSIAL – Maria Teresa Cantamessa (Ivrea To)

SEZIONE FIABE IN ITALIANO

Premio Distretto Lions 108Ia1 e Premio Centro Addestramento Cani Guida Lions di Limbiate

ORCOLANDIA E IL SALVATAGGIO DI SPRITZ – Vittorino Ilario Biglia (Givoletto To)

Premio Unione Montana Gran Paradiso

L’ORSO E LO STAMBECCO – Luigi Lorenzo Vaira (Sommariva del Bosco Cuneo)

Premio Unione Montana Valli Orco e Soana

IL PARADISO DI BIANCONEVE – Maria Cristina Bertolino (Imperia)

Premio Comune di Ceresole Reale

LA BALLATA DI BRUNO E STAN – Roberto Cucaz (Torino)

3° Classificato – Premio Regione Piemonte

GHIGNO E CORNO STORTO – Marco Rolando (Ceresole Reale)

2ª Classificata – Premio Federparchi

IL DESTINO DI ARU – Giulia Camosi (Venezia)

1° Classificato – vincitore della Sezione Italiano

• Premio Parco Nazionale Gran Paradiso

• Premio Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise

• Premio Comune di Ceresole Reale

• Premio Comune di Pont Canavese

DAHU, ORSO DI ALTA MONTAGNA – Bruno Lisa (Almese To)

SEZIONE ANIMAZIONE

1a Classificata – Premio animazione “Scrivi una fiaba diverrà un cartone animato”

L’ORSO E LO STAMBECCO – Carmelina Ricciardo (Capo d’Orlando Messina)

Premi Scuole Elementari e Medie sezione PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e Sezione giovanile

FEDERPARCHI

Premio Federparchi – FLIP E I DUE CUCCIOLI Claudio Pimpo (L’Aquila)

I.I.S. “Amedeo d’Aosta” L’Aquila

Premio Federparchi – Scuola Media – L’ORSO E LO STAMBECCO – Rosa Sofia Mezzano (Classe 1L Locana) – Istituto Comprensivo Pont Canavese

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Premio Parco Nazionale Gran Paradiso – Sezione Giovanile – UNA VALLE FANTASTICA – Benedetta Carbone, Manfredi Foddis, Greta Beruatto (Classe IB)

Istituto SS. Annunziata di Rivarolo Canavese

Premio Parco Nazionale Gran Paradiso – L’ORSA E LO STAMBECCO – Allegra Campana (Pescasseroli Aq)

Classe II Istituto Comprensivo Benedetto Croce di Pescasseroli

Premio Parco Nazionale Gran Paradiso – BRUNO E STANISLAO, DUE “ANIMAGICI” LUNGO UN SENTIERO – Chiara Di Tullio (Vasto Chieti)

Premio Parco Nazionale Gran Paradiso – Scuola Media – MARIO, UN ORSO MARSICANO – Stefano Vernetti Mansin – (Classe 1L Locana)

Premio Parco Nazionale Gran Paradiso – Scuola Media – L’ORSO BRUNO E LO STAMBECCO GIULIO – Marco Verna – (Classe 2L Locana)

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE

Premio Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – A CAVALLO D’ALTRI NON SI DICE ZOPPO – Gabriele Droetti, Andrea Fogliasso, Sara Querio (Classe IA) – Istituto SS. Annunziata di Rivarolo Canavese

Premio Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise – UN INCONTRO ALTERNATIVO – Mariantonietta Boccia (Pescasseroli Aq) – Classe II Istituto Comprensivo Benedetto Croce di Pescasseroli

Premio Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – Scuola Media – L’INCONTRO INASPETTATO – Sara Merlo – (Classe 3L Locana)

Premio Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – Scuola Media

UNA FIABA PER LA MONTAGNA CON BECCO E BRUNO – Luca Dattrino

(Classe 2L Locana)

PREMIO CLUB DEGLI AUTORI

Premio Club degli Autori – Scuola Media – DAVID, UN ORSO MARSICANO – Leonardo Negri

(Classe 1L Locana)

REGIONE PIEMONTE

Premio Regione Piemonte – Scuola Media – EPIMENIO E FILOTEO – Federico Oberto – (Classe 1L Locana)

Premio Regione Piemonte – Scuola Media – LA SFIDA TRA L’ORSO E LO STAMBECCO – Martina Bracco – (Classe 2L Locana)

GRUPPO IREN SPA

Premio Gruppo IREN – Scuola Media – L’ORSO LUCA E LO STAMBECCO – Emanuele Fava

(Classe 1L Locana)

Premio Gruppo IREN – Scuola Media – LA STRANA AVVENTURA DI RON – Giulia Oberto

(Classe 1L Locana)

ASSOCIAZIONE AMIS DLA RUA

Premio Associazione Culturale Amis dla Rua – Scuola Media – LE AVVENTURE DI MR. HONEY, BLU E BUCK – Bina Francesca – (Classe 1L Locana)

Premio Associazione Amis dla Rua – Scuola Elementare – UN’AMICIZIA SPETTACOLARE – Sofia Suceu – (Classe 4B Pont Canavese)

LIONS CLUB ALTO CANAVESE

Premio Lions Club Alto Canavese – Scuola Elementare – IL PIANETA SETTE TERRE – Edoardo Mezzano Rosa (Classe 3D Locana) – Istituto Comprensivo Pont Canavese

ASSOCIAZIONE AMICI GRAN PARADISO

Premio Associazione Amici del Gran Paradiso – Scuola Elementare – L’ORSO E IL SUO AMICO STAMBECCO – Sara Ferrando, Layla Seren Bernardone – (Classe 3B Pont Canavese)

ASSOCIAZIONE CULTURALE ‘L PEILACAN

Premio Associazione ’L Péilacan – Scuola Elementare – UNA BELLA STORIA IN MONTAGNA – Penelope Gervasio – (Classe 4B Pont Canavese)

COMUNE DI CERESOLE REALE

Premio Comune di Ceresole Reale – Scuola Elementare – L’ORSO IMPARÒ LA LEZIONE – Cosimo Lombardo, Ionel Costantin Palahniuc, Gabriele Jovanovic (Classe 3B Pont Canavese)

Premio Comune di Ceresole Reale – Scuola Elementare – LA STRAORDINARIA AVVENTURA DI BIANCO E MARSICA – Emma Airale, Edoardo Mattia Giorgis, Elisa Giorgis, Nicolò Mastrorilli, Emmanuel M’Boungou, Manuel Oberto, Aurora Pison, Rebecca Roscio, Linda Tarro Genta – (Classe 2D Locana)

Premio Comune di Ceresole Reale – Scuola Elementare – LA FUGA DAI CACCIATORI – Gioele Tomasi Canovo – (Classe 3D Locana)

Premio Comune di Ceresole Reale – Scuola Elementare – PENNINO E PARADISO – Emanuele Rolando – (Classe 1 Ceresole Reale)

Premio Comune di Ceresole Reale – Scuola Elementare – AMICI NEL PARCO – Raffaele Rolando

(Classe 2 Ceresole Reale)

Premio Comune di Ceresole Reale – Scuola Elementare – IL TRASFERIMENTO DI BRUNO E BECCO – Nicolas Dattrino, Costantino Pezzetti, Davide Riva, Michele Vitton Mea – (Classe 5D Locana)

Premio Comune di Ceresole Reale – Scuola Media – UN’ALLEANZA TRA LO STAMBECCO E L’ORSO – Tarro Genta Giulia – Classe 3L – Locana) – Istituto Comprensivo di Pont Canavese

COMUNE DI PONT CANAVESE

Premio Comune di Pont Canavese – Scuola Elementare – IL BOSCO INFESTATO – Natan Carp, Fabio Centrella, Sofia Cipolletti, Ivan Foglietta, Amleto Gervasio, Maisa Kurti, Luca Orso Giacone, Jasmine Pancari, Fatima Ramli, Yaakoub Zahraqui – (Classe 3A Pont Canavese)

Premio Comune di Pont Canavese – Scuola Elementare – AMICIZIA TRA ANIMALI – Leonardo Gallo Marchiando, Alissa Giorgia Leopea – (Classe 3B Pont Canavese)

Premio Comune di Pont Canavese – Scuola Elementare – IL GOBLIN RAPITORE DI STAMBECCHI – Davide Lerose – (Classe 4B Pont Canavese)

Premio Comune di Pont Canavese – Scuola Elementare – IL PERICOLO SCAMPATO – Agnese Talarico

(Classe 3D Locana)

COMUNE DI SPARONE

Premio Comune di Sparone – Scuola Elementare – L’ORSO BEN E LO STAMBECCO LIA – Alice Vitton Mea – (Classe 3D Locana)

Premio Comune di Sparone – Scuola Elementare- IL LETARGO DELL’ORSA -Noemi Fascio, Elisa Roncaglione Tet, Irene Sola, Elisa Vitton Corio – (Classe 5D Locana)

Premio Comune di Sparone – Scuola Elementare – COME DUE STAR – Tomas Oberto – (Classe 5D Locana)

COMUNE DI LOCANA

Premio Comune di Locana – Scuola Elementare – IL CACCIATORE CATTIVO – Mattia Grisolano, Mirko Tucci – (Classe 4B Pont Canavese)

Premio Comune di Locana – Scuola Elementare – YURI E GURU – Florin Alazoroaie, Niccolò Calcio Micheletto – (Classe 5D Locana)

Premio Comune di Locana – Scuola Elementare – UNO STRANO INCONTRO – Alice Bauer – (Classe 3D Locana)

COMUNE DI RONCO

Premio Comune di Ronco Canavese – Scuola Elementare – LA CORAGGIOSA LAILA – Vivian Gallo

(Classe 4B Pont Canavese)

Premio Comune di Ronco Canavese – Scuola Elementare – L’AMICO RITROVATO – Letizia Bina

(Classe 3D Locana)

COMUNE DI INGRIA

Premio Comune di Ingria – Scuola Elementare – L’AVVENTURA DI RICCARDO – Leonardo Giacoma Fattorin – (Classe 4B Pont Canavese)

Premio Comune di Ingria – Scuola Elementare – STORIA DI UN ORSO – Luca Bracco – (Classe 3D Locana)

COMUNE DI VALPRATO SOANA

Premio Comune di Valprato Soana – Scuola Elementare – UN’AVVENTURA FANTASTICA – Alice Laura Cima – (Classe 4B Pont Canavese)

Premio Comune di Valprato Soana – Scuola Media – BUBU E STEFAN – Leonardo Osello – (Classe 1L Locana)

Premio Comune di Valprato Soana – Scuola Elementare – L’ORSO E LO STAMBECCO – Noemi Fascio (Classe 5D Locana)

COMUNE DI ALPETTE

Premio Comune di Alpette – Scuola Elementare – L’ORSO, EROE DEL PARCO GRAN PARADISO – Elisa Roncaglione Tet – (Classe 5D Locana)

Premio Comune di Alpette – Scuola Media – NUOVE AMICIZIE – Denis Lucian Nigretti – (Classe 1L Locana)

COMUNE DI NOASCA

Premio Comune di Noasca – Scuola Elementare – UNO STAMBECCO NON RISPETTATO – Ginevra Adele Magrin, Nassreddene Manaia – (Classe 3B Pont Canavese)

Premio Comune di Noasca – Scuola Elementare – LA STREGA SENZA CUORE – Alexandra Prelipcean (Classe 4B Pont Canavese)

Premio Comune di Noasca – Scuola Elementare – ATTENTI A QUEI DUE! – Francesca Folino – (Classe 3D Locana)

COMUNE DI COGNE

Premio Comune di Cogne – DIVERSI + CURIOSI = AMICI – Smilla Mariotti Cavagnet (Cogne)

Premio Comune di Cogne – Scuola Elementare – LA PACE RITROVATA SOTTO LE STELLE – Francesco Roscio – (Classe 5D Locana)

PREMIO UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA

Premio Unione Montana Valli Orco e Soana – Scuola Elementare – LA LIBERTÀ DEGLI ANIMALI – Castiglia Lucia – (Classe 4B Pont Canavese)

Premio Unione Montana Valli Orco e Soana – Scuola Elementare – LA STRANA AMICIZIA DI SULTANO DELLE NEVI E SOPORTAR – Alberto Varda – (Classe 5D Locana)

PREMIO UNIONE MONTANA GRAN PARADISO

Premio Unione Montana Gran Paradiso – Scuola Elementare – LA SCONFITTA DI BRAMORTE – Letizia Goglio, Martino Poli (Classe 3B Pont Canavese)

Premio Unione Montana Gran Paradiso – Scuola Elementare – L’ORSO E LO STAMBECCO – Oberto Guglielmo – (Classe 5 Ceresole Reale)

Premio Unione Montana Gran Paradiso – Scuola Elementare – MARIA E IL SUO AMICO STAMBECCO – Imane Achkor – (Classe 4B Pont Canavese)