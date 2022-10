CASELLE – Sabato mattina la presentazione del libro: “Il collasso di una democrazia. L’ascesa al potere di Mussolini”

CASELLE – Sala del Consiglio aperta, sabato mattina, a partire dalle 10. Non per una riunione del parlamentino cittadino, ma per la presentazione del libro “Il collasso di una democrazia. L’ascesa al potere di Mussolini (1919 – 1922)” scritto dall’Onorevole Federico Fornaro.

Ad organizzare la mattinata, il gruppo consigliare e l’associazione “Progetto Caselle 2027 – Lista Civica Progressista”. Il programma prevede, a partire dalle 10, l’introduzione di Endrio Milano, Consigliere comunale, e a seguire il saluto del Sindaco, Giuseppe Marsaglia. Spazio poi all’autore, che dialogherà della sua fatica letteraria con Claudio Anselmo, storico e segretario della Società Storica Chivassese, e Luca Baracco, Consigliere comunale di “Caselle per tutti”. Modera l’incontro Jessica Coffaro, del direttivo dell’associazione “Progetto Caselle 2027”.

«L’analisi storica e politica dei tre anni che precipitarono l’Italia dalla democrazia alla dittatura. Il collasso strutturale della democrazia liberale che determinò l’ascesa al potere di Mussolini potrebbe ripetersi? – commenta Milano – Possiamo trarre degli insegnamenti utili da quello che accadde un secolo fa?».

Fornaro, nato a Genova ma residente a Castelletto D’Orba, è stato consigliere e sindaco del suo paese oltre che consigliere di Ovada e della provincia di Alessandria. Nel 2013 è stato eletto al Senato nelle fila del Partito Democratico: alle elezioni del 2018 è entrato nella Camera dei deputati, questa volta con i colori di Liberi e Uguali. Poche settimane fa, alle recenti elezioni, è stato candidato nella lista Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista alla Camera (in quota Articolo Uno) come capolista nel Collegio Plurinominale Piemonte 2, risultando eletto.