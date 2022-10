CASELLE – Domenica mattina, in piazza Boschiassi, il raduno di veicoli d’epoca

CASELLE – Grazie alla collaborazione tra il Comune di Caselle e l’associazione Piemonte Club Veteran Car, piazza Boschiassi ospiterà, domenica 16, dalle 9.30 alle 12.30, il raduno e l’esposizione di auto retrò per la Giornata nazionale del veicolo d’epoca. Il programma della giornata prevede alle 9.30 il concentramento, la punzonatura e la colazione offerta agli espositori dal Club sulla piazza.

Alle 10.30 la partenza per il giro turistico guidato pedonale sui luoghi storici di Caselle, e alle 13 il pranzo al ristorante “Totò e Peppino”. L’iscrizione, per i soci in regola con il tesseramento al club, è gratuita per il conducente, mentre il pranzo costerà 30 euro per ogni persona aggiuntiva. Per partecipare alla manifestazione è tassativa ed obbligatoria la prenotazione, che deve essere fatta indicando mezzo ed equipaggio. Si ricorda che i mezzi dovranno essere in regola con le normative del Codice della strada. Per i soci del club un’occasione per trascorrere una giornata con amici e appassionati, e per tanti curiosi che visiteranno la piazza un’opportunità per ammirare veicoli che hanno fatto la storia dell’automobilismo italiano e non solo.