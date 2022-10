LEINI – L’Unitre pronta ad affrontare un nuovo anno accademico

LEINI – In fase di ultimazione le pratiche relative all’iscrizione, l’Università della Terza Età si prepara ad entrare nel vivo dell’anno accademico 2022/2023. L’inizio delle attività, infatti, è prevista per lunedì 17, nella sede di Villa Violante.

Per la stagione in corso sono stati attivati corsi di educazione sanitaria, geografia, giurisprudenza, informatica, letteratura, storia, storia dell’arte, storia locale. Numerosi i laboratori in programma: balli country, balli di gruppo, danze occitane e franco provenzali, burraco, chiacchierino con ago, decorazioni natalizie, decorazioni pasquali, decorazioni su ceramica, impagliatura sedie, intaglio su legno, laboratorio teatrale, macramè, maglia, pasta di sale, pittura olio su tela, pittura su stoffa, ricamo punto croce e punto maglia, uncinetto, yoga, indirizzo informatico (curiosità al computer e il telefonino: uso e potenzialità), lingua francese, lingua inglese e lingua spagnola.

La cerimonia per l’inaugurazione dell’anno accademico è in programma per sabato 22 ottobre, a partire dalle 15, al teatro Pavarotti. Il programma prevede il saluto del presidente del sodalizio, l’Avvocato Alessio Soldano, e a seguire il saluto dell’Amministrazione comunale. Dopo la presentazione dei corsi, la prolusione del Dottor Silvio Falco, responsabile del “Progetto Italia” della fondazione “Specchio dei tempi”, che tratterà il tema: “Curarsi in Piemonte. Presente e futuro del servizio sanitario nazionale”.