CASTELLAMONTE – Riaperta strada Bosa per Sant’Anna Boschi

CASTELLAMONTE – E’ stata riaperta strada Bosa per Sant’Anna Boschi. A comunicare la fine dei lavori della messa in sicurezza del ponticello e la rimozione delle frane in strada Bosa, l’arteria che collega strada Casino alla frazione Sant’Anna Boschi ed ai Castelletti, è stato il primo cittadino Pasquale Mazza.

L’opera è stata resa possibile grazie al finanziamento di 700mila euro ottenuto dall’Unione Montana Valle Sacra, attraverso i fondi ATO che Smat versa alle Unioni Montane, e dalla regione Piemonte. Si è trattato di un’opera estremamente onerosa, che consisteva nella rimozione e messa in sicurezza di due frane più il rifacimento del ponticello, completata grazie alla collaborazione fra enti.

“Siamo soddisfatti per aver finalmente trovato una soluzione per questa strada. Ringrazio gli enti che con il loro finanziamento ci hanno permesso, anche in modo molto celere, di risolvere un problema. Sappiamo benissimo che questa strada, dal punto di vista ideologico e non l’unica della città, ha dei problemi, ma vedremo di risolvere anche quelli. Ringrazio, inoltre, le imprese che ci hanno lavorato” commentano il Sindaco, Pasquale Mazza e il Vicesindaco e Assessore ai lavori Pubblici, Teodoro Medaglia.