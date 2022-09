PONT CANAVESE – Prende servizio il Dottor Boero: lo annuncia l’Amministrazione

- Messaggi elettorali -

PONT CANAVESE – L’Amministrazione Comunale di Pont Canavese in collaborazione con

la Direzione dell’Asl To4, ha comunicato ai propri cittadini che il Dottor Paolo Boero prenderà servizio nel comune insieme ai medici già presenti: Dottor Chiades e Dottoressa Varello.

“L’elevato numero dei pazienti in capo al Dottor Bosio è tale per cui abbiamo avuto la necessità di interfacciarsi per più giorni con i vertici dell’Asl To4 prima di poterlo comunicare. – Dichiarano dall’Amministrazione – Va un nostro doveroso grazie per la sinergia ottenuta innanzitutto con

la Direzione dell’ASL To4, e ai suoi collaboratori. Un enorme Grazie a tutti i medici che si prodigano nelle nostre valli ed un sincero benvenuto al Dottor Paolo Boero. I nostri migliori Auguri per il suo futuro al Dottor Franco Bosio e grazie a lui per il servizio prestato in tanti anni ai nostri cittadini. È un grande risultato per conferire una adeguata continuità e benessere del nostro paese e al territorio in sé, già troppo spesso penalizzato”.

Presso gli sportelli Asl e online tramite il portale regionale “Tu Salute Piemonte”, è possibile

avere il quadro completo delle informazioni e verificare secondo le proprie esigenze.