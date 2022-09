SCENDE NUOVAMENTE “IN CAMPO” FRANCESCA BONOMO

- Messaggi elettorali -

È partita la campagna elettorale di Francesca Bonomo che rappresenterà il Partito Democratico nel collegio plurinominale che comprende gran parte dei comuni della Provincia di Torino.

“Un’area vasta, che mette insieme centinaia di realtà territoriali e di comunità locali che sono la forza e la ricchezza di questa parte di Piemonte, che devono tornare ad essere forza motrice per l’intero Paese. Da questo momento mi dedicherò senza sosta, come ho sempre fatto, come intendo io la politica, ad ascoltare e dialogare con i cittadini, le associazioni e gli amministratori di ogni comune compreso nel collegio. Strada per strada, paese per paese, campanile per campanile. Tra la gente e per la gente. Insieme possiamo, dobbiamo vincere questa sfida”.