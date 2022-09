FORNO CANAVESE – Il Gruppo Alpini festeggia i 95 anni di fondazione

- Messaggi elettorali -

FORNO CANAVESE – Il Gruppo Alpini di Forno ha raggiunto i suoi 95 anni di fondazione e per l’occasione organizza una due giorni di speciali festeggiamenti.

Si inizia venerdì 16 settembre alle 21.00 con il concerto della Filarmonica Fornese diretta dal Maestro Andrea Ferro e del coro Monte Soglio diretto dal Maestro Andrea Pilia, presso il salone dell’oratorio. A fine concerto il Gruppo Alpini offrirà un rinfresco.

Domenica 18 settembre i festeggiamenti entreranno nel vivo con il ritrovo, alle 8.30, presso la nuova sede (ex Area Obert) in via Trucchetti, e l’iscrizione dei gagliardetti e colazione Alpina. In seguito onore al Vessillo Sezionale e inaugurazione della nuova sede.

Alle 9.30 alzabandiera presso il Monumento degli Alpini alla quale seguirà la sfilata per le vie del paese, accompagnati dalla Filarmonica Fornese, con omaggio floreale al Monumento dei Carabinieri. Seguiranno i saluti del Sindaco Alessandro Gaudio, del Capogruppo Giuseppe Grosso e dei rappresentanti della Sezione, con uno speciale onore ai caduti.

Alle 11.00 si terrà la Santa Messa al campo in piazza Vittorio Veneto e, alle 12.30, seguirà il pranzo alpino presso il ristorante “Centro”. I festeggiamenti si concluderanno alle 17.30 con l’ammainabandiera.

“Sono orgoglioso di questo grande traguardo. Abbiamo vissuto gli ultimi anni a combattere un nemico invisibile e pericoloso come la pandemia ed ecco presentarsi il fantasma della guerra in paesi conosciuti e vicini. Durante la pandemia abbiamo portato a tutti i nostri valori in aiuti, solidarietà, impegno costante e così speriamo di poter continuare. Un ricordo particolare in questo momento di festa va ai soci fondatori e al primo Capo Gruppo Cav. Di Vittorio Veneto Riccardo Bertot che con tutti i Capi Gruppo che mi hanno preceduto, con il loro esempio ci hanno tramandato i valori che rendono unici gli Alpini, la solidarietà, la fratellanza e l’umanità. Un particolare ringraziamento e un plauso va a tutto il consiglio direttivo, i soci, simpatizzanti e all’amministrazione comunale che mi hanno aiutato a realizzare questa importante manifestazione” commenta il Capo Gruppo Giuseppe Grosso.

“A nome dell’amministrazione comunale e a mio personale desidero esprimere al Gruppo Alpini di Forno i più fervidi auguri per il 95° anniversario della fondazione del loro gruppo, sempre impegnati a promuovere e sostenere ogni attività a favore della nostra comunità. Gli Alpini sono sempre presenti in tutte le occasioni significative, nei momenti di festa e nelle situazioni di bisogno in cui il vostro contributo è prezioso” dichiara il Sindaco Alessandro Gaudio.