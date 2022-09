FORNO CANAVESE – Inaugurata la mostra itinerante dedicata alla Battaglia di Monte Soglio

- Messaggio elettorale -

FORNO CANAVESE – E’ stata inaugurata ieri pomeriggio presso il comune di Forno la mostra itinerante dedicata alla Battaglia di Monte Soglio. Presente l’amministrazione comunale guidata da Alessandro Gaudio, la Presidente della Sezione ANPI di Forno Canavese, Giovanna Moretto e lo storico Giacomo Vieta.

La mostra, composta da 5 pannelli, sarà esposta sino alla fine dell’anno in vari comuni e scuole del Canavese, è stata realizzata dal Centro Catti e dal Comune di Forno, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Partigiani locale e l’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte.

Dedicata alla Battaglia di Monte Soglio, dove patrioti italiani ed europei uniti ai Soldati alleati e italiani per il riscatto e la liberazione nazionale, l’8 dicembre del 1943 hanno preso parte ad una delle battaglie più significative della Resistenza piemontese seguita dal primo eccidio tedesco in Provincia di Torino con la fucilazione di 18 combattenti tra patrioti italiani ed ex prigionieri di guerra Serbo-jugoslavi.

Un significato storiografico molto importante quello che attraverso le cinque installazioni si vuole trasmettere alle nuove generazioni, per far conoscere e commemorare i fatti e per promuovere momenti di riflessione in preparazione dell’80° anniversario dall’inizio del periodo resistenziale, con la quale sono state forgiate nelle coscienze di tutti la democrazia e la Costituzione repubblicana, firmata da Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1948.