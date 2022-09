CERESOLE REALE – Fitwalking: appuntamento all’insegna della sostenibilità

- Messaggio elettorale -

CERESOLE REALE – Domenica 18 Settembre appuntamento con il Fitwalking a Ceresole Reale all’insegna della sostenibilità.

L’Iren Fitwalking Day Lago di Ceresole sarà un’occasione per conoscere Ceresole Reale, per chi magari non la conoscesse ancora, per camminare a passo di Fitwalking con Giorgio e Maurizio Damilano e per scoprire che la sostenibilità può fare parte del quotidiano di tutti.

Verrà infatti proposta una due giorni ricca di spunti per riflettere ed approfondire un tema sempre più prioritario in agenda.



Sabato 17 Settembre è previsto, presso la Sala Polivalente del Centro Visitatori del Parco Nazionale del Gran Paradiso ubicata all’interno dell’ex-Grand Hotel di Ceresole Reale, un incontro a partecipazione libera dedicato alle diverse declinazioni del concetto di sostenibilità: ambientale, energetica, sociale e sanitaria.

Interverranno esperti di Iren che in luogo così significativo avranno modo di raccontare ai presenti la forza dell’acqua e l’energia pulita che se ne ricava. L’ASL TO4 e gli amministratori locali porteranno esempi di buone pratiche e Maurizio Damilano, campione olimpico di marcia a Mosca del 1980 e massimo esperto di cammino, parlerà di sostenibilità in e del cammino.



Il pomeriggio sarà interamente dedicato ai bambini e ai loro accompagnatori. Nell’area verde prossima all’Ufficio Turistico musica, giochi e quiz animeranno il lungo lago e si concluderanno con una merenda gratuita in compagnia. Il filo rosso della sostenibilità condurrà i bambini e le bambini, i ragazzi e le ragazze presenti ed i loro accompagnatori se lo vorranno in un cammino, non solo metaforico, alla scoperta dell’energia dell’acqua e dei suoi segreti.



Domenica 18 Settembre Ceresole Reale sarà nuovamente meta per gli appassionati di cammino e di Fitwalking, grazie ad Iren e al Comune di Ceresole Reale, verrà riproposta la camminata di 7,5 Km lungo il Giro del Lago già sperimentata con successo lo scorso anno a conclusione del progetto europeo “Erasmus+ Sport – Let’s fit healthly life! The role of sport in regenerating deprived areas”. Iniziativa che ha impegnato, sotto l’egida della Regione Piemonte, dal marzo 2019 al settembre 2021 nell’area della Valle Orco, un partenariato costituito da un’alleanza pubblico-privata (no profit) di enti pubblici locali e associazioni sportive provenienti da sei diversi Stati europei: Italia, Lettonia, Portogallo, Spagna, Estonia e Grecia. Scopo della stessa era diffondere la pratica di attività sportiva e fisico-motoria tramite scambi di esperienze con partner europei e promuovere l’adozione di uno stile di vita sano e attivo, con la proposta di attività sportive come il Fitwalking, la camminata e il power walking; lo sport diviene strumento di inclusione sociale, pari opportunità e valore aggiunto per il territorio.



La partecipazione sarà gratuita, è richiesta l’iscrizione perché per i primi 300 iscritti è previsto in omaggio il pacco gara.

In questa occasione Ceresole Reale verrà inoltre insignita della Bandiera Azzurra, riconoscimento esclusivo che la Federazione Italiana di Atletica Leggera e Anci assegnano annualmente a quei Comuni che si distinguono per l’impegno nella promozione della pratica della corsa e del cammino, e della salute più in generale, quali strumenti di benessere e qualità della vita. Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva e quella dell’atletica leggera, del cammino e della corsa, con l’obiettivo di avvicinare sempre più persone di qualsiasi fascia di età alla pratica di esercizio fisico e sportivo, per una corretta educazione alimentare e prevenzione dei fattori di rischio, individuando nel comune sistema Anci e Fidal un utile contesto per diffondere presso i cittadini corretti stili di vita; di valorizzare le aree dedicate alla attività motoria e sportiva incoraggiandone la pratica a tutela della salute e incentivando la nascita di nuovi percorsi dedicati alla pratica di cammino e corsa sostenibili e protetti.