CANAVESE – Incontro Asl To4 e Nursind sulle scadenze dei contratti

CANAVESE – Si è tenuto oggi pomeriggio, mercoledì 7 settembre 2022, un incontro tra i vertici dell’Asl To4 e le organizzazioni sindacali in merito alla scadenza fissata al 30 settembre di 37 contratti OSS interinali.



Dopo ampio dibattito, si è giunti all’accordo di prorogare tutti contratti mese per mese, in base alle criticità oggi presenti e soprattutto all’arrivo delle risorse economiche promesse dalla Regione Piemonte.



Soddisfatto Giuseppe Summa, Nursind: “Una risposta importante per i servizi. Apprezziamo l’impegno da parte dell’azienda nel voler prorogare i contratti e di voler effettuare bandi di concorso a tempo determinato in attesa di quelli a indeterminato. Resta il problema della copertura finanziaria anche in virtù dell’accordo regionale sulle stabilizzazioni e sul tema ci impegneremo a sollecitare la Regione Piemonte dalla quale ci aspettiamo una risposta.”

Seguirà successivamente un incontro specifico per le liste d’attesa.