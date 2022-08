CHIVASSO – Il Trail delle colline sostiene la lotta contro il tumore al seno

CHIVASSO – Da mesi la macchina organizzativa è in moto e sta preparando la quarta edizione del Trail delle Colline, la prima competizione sportiva di trail running nel cuore verde delle colline chivassesi e dei sentieri naturalistici di Castagneto Po valevole come Memorial Marino Borca e Pierangelo Berruti.

Fissata la data, domenica 9 ottobre, si è passati a ultimare i dettagli organizzativi: protagoniste dell’edizione 2022, come da tradizione, saranno 3 gare competitive e un’eco-camminata. Si partirà con un trail competitivo da 28 chilometri, il TdC Lungo, con dislivello positivo di 1450 metri, per arrivare al doppio appuntamento competitivo sulla distanza dei 15 chilometri, con dislivello positivo di 800 metri: il TdC Corto e il Dog Trail, la corsa con il proprio miglior amico a quattro zampe. Una menzione speciale va spesa per l’eco-camminata di 8 chilometri, con dislivello positivo di 300 metri, che ogni anno richiama sempre più persone. Il motivo è semplice: è adatta a persone di tutte le età, dai bambini agli anziani, ed il suo ricavato viene sempre devoluto in beneficenza. Se da un lato la Asd Hope Running Onlus, in prima linea nell’organizzazione del Trail delle Colline al fianco dell’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso Onlus, proseguirà nella campagna di raccolta fondi per l’acquisto di un mezzo dedicato al trasporto di persone con disabilità, dall’altro sosterrà con forza quest’anno la campagna Nastro Rosa della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella. Ottobre è da sempre il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e lo staff del Trail delle Colline non poteva che unirsi in questa lotta: insieme, favorendo un’efficace e corretta prevenzione, possiamo e dobbiamo vincerla!

Nella realizzazione di questa quarta edizione, gli organizzatori saranno supportati dalle amministrazioni comunali di Chivasso, Castagneto Po, Casalbrgone, San Sebastiano Po e Rivalba, dal CAI Sezione di Chivasso, dalla LILT sezioni di Torino e Chivasso e dallo CSEN Piemonte, ente di promozione sportiva che ha inserito questa gara nel calendario nazionale. Il Trail delle Colline godrà anche del patrocinio della Regione Piemonte e del Comitato Regionale CONI del Piemonte: una novità assoluta del 2022, che testimonia la bontà del progetto portato avanti dal 2019 ad oggi.

Il conto alla rovescia è già iniziato e non resta che prepararsi a vivere una nuova indimenticabile giornata sul Sentiero Berruti, con una marea colorata che partirà da piazza della Repubblica a Chivasso per arrivare fin sul piazzale di San Genesio, frazione di Castagneto Po, transitando precedentemente anche da Casalborgone, San Sebastiano Po e Rivalba.

Da sempre la Asd Hope Running Onlus intende lo sport come divertimento, ma anche e soprattutto inclusione sociale e sostenibilità ambientale, ed eventi sportivi come il Trail delle Colline nascono proprio per allo scopo di diffondere valori come la solidarietà, l’aiuto reciproco, il rispetto della natura e dell’ambiente, la valorizzazione e tutela delle risorse naturali e delle bellezze del territorio. Ottimi motivi, questi, per non mancare domenica 9 ottobre e partecipare in massa.