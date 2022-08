BRANDIZZO – Arianna Roselli accede alle Prefinali nazionali di Miss Italia

BRANDIZZO – Arianna Roselli, venticinquenne di Brandizzo, è prefinalista alle finali nazionali di Miss Italia.

La bellissima e promettente ragazza si è aggiudicata ieri sera, in occasione di una delle finali regionali a Scandeluzza in provincia di Asti, la fascia di Miss Eleganza Valle d’Aosta che le ha dato accesso diretto alle prefinali nazionali del concorso di bellezza più importante d’Italia.

Arianna non è nuova a questo genere di concorsi (aveva già partecipato alle selezioni di Miss Italia nel 2018, ma aveva dovuto abbandonare per motivi personali), ed è stata già vincitrice della fascia di “Una ragazza per il cinema” Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta nello stesso anno. Proprio durante le finali nazionali di questo concorso ha avuto la grande fortuna di conoscere l’attrice ed insegnante Fioretta Mari, iniziando così il suo percorso di studio che l’ha portata all’Actor’s Planet di Roma.

Durante il percorso all’accademia di Cinema, che vanta la professionalità di attori come Rossella Izzo, Federico Moccia, Giulio Manfredonia tra i tanti, ha debuttato al Teatro Tordinona ed ha anche preso parte al film di Antonio Albanese, “Cetto c’è, senzadubbiamente”, nel ruolo di una cameriera sexy.

“Quando entro in passerella so che lì è il momento in cui devo dare il massimo, so che ogni mio passo, sguardo e movimento viene giudicato, ma non mi faccio travolgere dalla paura di sbagliare. Anzi, dico a me stessa che devo fare il meglio, che posso e che comunque vada io ho dato il massimo…e ha funzionato. E’ stata una bellissima gioia sentire pronunciare il mio nome nel momento della premiazione di Miss Eleganza Valle d’Aosta 2022, un titolo che sento appartenermi.

L’eleganza per me non sta solo nel portamento, ma anche in un semplice gesto o nel porsi con le persone e sono felice di aver trasmesso tutto ciò. Ringrazio Mirella Rocca per aver reso possibile tutto questo. E sono felice per i miei genitori che, dopo anni di sacrifici, mi vedono raggiungere un grande traguardo. Sono orgogliosi di me e io non posso sentirmi più appagata di così” ha confidato Arianna Roselli.