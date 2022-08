OGLIANICO – Acqua della roggia bianca: allarmati i residenti (VIDEO)

OGLIANICO – La roggia che attraversa il Comune di Oglianico, oggi, venerdì 19 agosto 2022, si presentava con un acqua di colore decisamente bianco. Cosa che ha allarmato alcuni residenti che hanno subito avvisato Arpa Piemonte per le analisi del caso.

“Era capitato altre volte – hanno dichiarato i residenti – ma mai in modo così evidente. Abbiamo allertato Arpa che ci ha risposto di far loro sapere come sarà la situazione domani. Se resterà invariata, allora verranno per analizzare un campionamento di acqua.”

Non si esclude che qualcuno possa aver sversato qualcosa nella roggia, magari anche più a monte, in un altro territorio.

La redazione di ON ringrazia la lettrice che ci ha segnalato il fatto, nonchè inviato foto e video