CASTELLAMONTE – Sabato 20 agosto inaugurazione della 61^ edizione della Mostra della Ceramica (VIDEO)

CASTELLAMONTE – Tutto pronto per la 61^ edizione della Mostra della Ceramica a Castellamonte. Fiore all’occhiello della “città della ceramica”, la kermesse più attesa durante l’anno, curata da Giuseppe Bertero, aprirà i battenti sabato 20 agosto 2022. L’inaugurazione si terrà alle 17, presso il Liceo Artistico “Felice Faccio”.

Nonostante quest’anno non si possa utilizzare Palazzo Botton quale spazio espositivo, non mancheranno certo i punti allestiti con le numerose opere presenti.

Ai punti mostra ufficiali si aggiungono altri punti privati dando vita ad una rete espositiva che ha pochi eguali in Italia.

Ecco i punti espositivi: Rotonda Antonelliana; Sala Consiliare; Palazzo Antonelli; Centro Congressi “P. Martinetti”; Liceo Artistico “F. Faccio”; Casa della Musica “F. Romana”; Centro Ceramico Fornace Pagliero 1814; Associazione Artisti della Ceramica; Cantiere delle Arti; La Castellamonte; Casa Miro Gianola; Ceramiche Castellamonte; Ceramiche Cielle; Ceramiche Camerlo e Ceramiche Grandinetti.

Sono confermati i punti espositivi pubblici che da sempre accompagnano il percorso ufficiale della mostra: la Rotonda Antonelliana, le arcate del Palazzo Antonelli, il Centro Congressi Martinetti, la storica Fornace Pagliero 1814 e quelli privati come luogo di confronto e di dialogo fra artisti e cultori dell’arte ceramica, quali il “Cantiere delle Arti”, la ditta “La Castellamonte”, le “Fornaci Museo Pagliero”, le “Ceramiche Castellamonte” di Elisa Giampietro, le “Ceramiche Camerlo”, le “Ceramiche Grandinetti”e da quest’anno, anche la galleria di Miro Gianola, colonna portante della ceramica castellamontese.

Ci sono però anche due nuovi punti mostra: la sala consiliare con le Ceramiche Nere Rumene e le opere di Nicolae Moldovan e la Casa della Musica “F. Romana” dove verranno posizionate le opere realizzate per i duecento anni della Casa della Musica, dagli allievi del corso di ceramica del Liceo Artistico che presentano diversi strumenti musicali realizzati in terracotta smaltata. Sempre alla Casa della Musica sarà esposto un grande bassorilievo dello scultore Enrico Carmassi.

Fra le molte iniziative si torna a proporre il progetto “Ritorno alla rotonda antonelliana” che nella passata edizione ha riscosso un grandissimo successo durante tutto il periodo dell’esposizione ma anche ben oltre il termine della mostra. In questo spazio suggestivo è prevista l’esposizione di grandi e medie opere realizzate dagli artisti di Castellamonte, Faenza, della “Baia della Ceramica” (Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure) e Pavia. Un’occasione prestigiosa per gettare uno “sguardo” aggiornato sulla contemporaneità della scultura in ceramica.

Fra le arcate del Palazzo Antonelli, sede del Comune, saranno esposte le famose stufe di Castellamonte sia quelle della tradizione che quelle contemporanee di squisita fattura e sempre più famose nel mondo.

Al piano terra del Centro Congressi Martinetti, sarà allestita la mostra delle opere selezionate per il concorso internazionale “Ceramics in Love 2022”, dedicato in particolare alla Ucraina, superate indicibili difficoltà vi partecipano ben cinque artisti di questa martoriata nazione.

La mostra presenta un insieme di opere di grandissimo interesse estetico, 103 il numero delle opere provenienti dall’Italia e da 15 diverse nazioni del mondo (Turchia, Spagna, Portogallo, India, Giappone, Israele, Tunisia, solo per citarne alcuni).

Al secondo piano del Centro Congressi Piero Martinetti, sarà ospitata la Collezione permanente delle “ceramiche sonore”, ovvero i fischietti in terracotta provenienti da tutte le parti del mondo raccolti dal grande ceramista Mario Giani noto a tutti come Clizia e da lui donati alla città. Nella stessa sede espositiva faranno bella mostra di sé le pop/opere in ceramica molto innovative nella forma e nella tecnica di due giovani artisti: Gianluca Cutrupi e Paolo Pastorino, qui raccolte sotto il titolo Reload.

Sempre in materia di fischietti in terracotta, al primo piano del Martinetti, continua l’esposizione delle opere del recente concorso internazionale “Ceramiche Sonore”, inaugurata a maggio 2022.

Al piano terra del Centro Congressi Martinetti, come buona consuetudine, il CNA propone le sue ceramiche da “indossare”.

Questa sessantunesima edizione vede l’importante presenza alla Fornace Pagliero 1814 di Spineto, frazione di Castellamonte, della mostra “Kèramos”- Off Gallery – Gulliarte di Savona con otto artisti contemporanei della ceramica.

Numerosi anche gli eventi collaterali che faranno da corollario all’esposizione.

Ecco il programma:

Sabato 20 agosto, ore 17.00 – Liceo Artistico “Faccio”: inaugurazione Mostra della Ceramica;

ore 21.00 – Rotonda Antonelliana: Orchestra Melos, concerto di musica classica;

Sabato 27 agosto, ore 20.00 – Piazza Martiri della Libertà: Cena della Ceramica con il Ristorante Tre Re;

Domenica 28 agosto, ore 10.00 – Piazza Martiri della Libertà: Caccia al Tesoro delle Tre Terre Canavesane, prima edizione. Alla scoperta dei tesori del territorio tra le vie di Castellamonte;

Venerdì 2 settembre, ore 21.00 – Rotonda Antonelliana: Serata di “Poesia e Musica”;

Sabato 3 settembre, ore 16.00 – Castello di Castellamonte: 20 Anni con Terra Mia;

Domenica 4 settembre, ore 9.00 – Concentrico: Mangiar per vie e Bon Pat, degustazioni dei ristoratori nelle vie del centro storico;

ore 17.00 Castello di Castellamonte: Masterclass con Angelo Mellone (vice Direttore di Rai 1) e Peppone Calabrese (conduttore di Linea Verde);

Venerdì 9 settembre, ore 21.00 – Rotonda Antonelliana: Serata “Storia della Faccio”;

Sabato 10 settembre, ore 21.00 – Ex Scaricatore: Street Up Comedy – Francesco Giorda;

Domenica 11 settembre, ore 10.00 – Piazza Martiri della Libertà: Cammin’arte con punti di colore e 3° Giornata del Volontariato;

ore 21.00 – Ex Scaricatore: Krama – Circo Contemporaneo.