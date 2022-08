CHIVASSO – Danni maltempo: si lavora per il ripristino

CHIVASSO – Non sta interessando solo il Palazzetto dello Sport di via Favorita la conta dei danni causati dal maltempo a Chivasso. Il violento temporale dello scorso fine settimana ha compromesso anche il funzionamento di alcuni impianti dell’illuminazione pubblica.

Nel dettaglio, sono rimaste danneggiate 57 lampade a led distribuite in via degli Alpini, via dei Marinai, via dei Bersaglieri, lungo il percorso pedonale tra via Borsellino e via De Gasperi e presso la rotatoria tra via degli Alpini e corso Galileo Ferraris. Le segnalazioni sono già state prese in carico e l’illuminazione sarà ripristinata nel più breve tempo possibile.

Intanto si continua a lavorare a pieno ritmo per completare l’impermeabilizzazione dell’impianto sportivo del Palalancia nelle prossime ore. A constatare le condizioni della struttura si sono recati alcuni funzionari della Regione Piemonte, accompagnati dal sindaco Claudio Castello e dal dirigente dell’Area Comunale del Governo del Territorio Fabio Mascara.

Sempre in relazione al risarcimento dei danni, parallelamente, gli uffici comunali stanno seguendo le procedure assicurative.