CUORGNÈ – Asl To4: nuovi Direttori al Distretto e alla Geriatria

CUORGNÈ – La Direzione Generale dell’ASL TO4 augura buon lavoro ai nuovi Direttori delle strutture complesse Distretto Cuorgnè e Geriatria Cuorgnè che in quest’ultimo periodo hanno iniziato il nuovo incarico. Ecco i nomi: il Direttore del Distretto Cuorgnè è Eva Anselmo e il Direttore della Geriatria Cuorgnè è Claudia Gobbi.

Allo stesso tempo, la Direzione Generale ringrazia il dottor Carlo Bono, Direttore del Distretto Settimo Torinese e Coordinatore Territoriale, che con professionalità e passione per il proprio lavoro ha assunto in più il ruolo di Responsabile del Distretto Cuorgnè dopo la prematura scomparsa della compianta dottoressa Lavinia Mortoni. E ringrazia il dottor Savino Ruscino per la competenza e l’impegno con cui ha svolto il ruolo di Responsabile della Geriatria Cuorgnè.

La dottoressa Eva Anselmo, nuovo Direttore del Distretto Cuorgnè, 43 anni, medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva, ha iniziato l’attività professionale nell’ambito dell’ASL TO4 nel 2009, all’interno del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. Dal 2010 al 2016 è stata dirigente medico presso il Distretto di Cuorgnè occupandosi in particolare di cure domiciliari, di assistenza protesica e integrativa, di percorsi di miglioramento dell’appropriatezza delle cure e delle risorse e della progettazione e sviluppo del Centro di Assistenza Primaria (CAP) di Castellamonte. In quest’Azienda ha anche assunto, dal 2015 al 2017 il ruolo di “Manager dei Tempi di Attesa” presso la struttura Controllo di Gestione, attivando un sistema di monitoraggio continuo dei dati e una rete aziendale per la riduzione dei tempi di attesa. Dal 2017 a oggi ha assunto il ruolo di Responsabile della struttura semplice UVOS (Unità di Valutazione ed Organizzazione Screening), nel cui contesto è stata Responsabile del Programma Locale degli Screening Oncologici per l’ASL TO4 e componente del Coordinamento Regionale di Screening dei Tumori del Piemonte. Tra il 2019 ed il 2020 ha ricoperto il ruolo di Responsabile della struttura semplice Specialistica Ambulatoriale e di Responsabile della struttura complessa Direzione Medica di Presidio Ospedaliero di Ivrea-Cuorgnè e, successivamente, della Direzione Medica di Presidio Ospedaliero di Chivasso. E’ stata sperimentatore in diversi studi clinici condotti in Azienda.

La dottoressa Claudia Gobbi, nuovo Direttore della Geriatria Cuorgnè, 57 anni, una specializzazione in Geriatria con lode presso l’Università degli Studi di Torino, ha iniziato la carriera professionale come medico geriatra nel 1993 presso la Geriatria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, dove ha lavorato fino a oggi. Negli anni, presso l’AOU San Luigi, ha svolto attività clinico assistenziale, ambulatoriale specialistica (valutazioni multidimensionali, psicogeriatriche, ambulatorio di vulnologia) e di formazione sia per gli studenti di Medicina e Chirurgia, sia per i medici della Scuola di Specialità. Dal 2002 ha rivestito la posizione di alta specialità in vulnologia, essendo referente aziendale in tale ambito nel quale si è impegnata anche tramite la stesura del protocollo aziendale e organizzando corsi di wound care (cura delle lesioni cutanee).