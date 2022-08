SPARONE – Successo per il Memorial “Riccardo Filippi”

SPARONE – Grande successo per il Memorial “Riccardo Filippi”, campione del mondo di ciclismo su strada dilettanti a Lugano nel 1953, che si è tenuto ieri sera a Sparone.

La kermesse ciclistica, un percorso individuale di abilità e regolarità di 500 metri realizzato all’interno del circuito del centro storico e aperto ai bambini di età compresa tra i 6 e i 16 anni, è stato organizzata dall’instancabile Associazione “Sparone nel Cuore”, in collaborazione con il comune, l’ASD Sparone e il Fuori Onda Bike Team.

“I ragazzi iscritti sono stati più di venti, tutti felicissimi di partecipare a qualcosa di nuovo. E’ talmente piaciuto loro che hanno già sollevato le richieste per il prossimo anno. Grande partecipazione anche del pubblico lungo il percorso che ha tifato per i nostri piccoli atleti. Ringraziamo il Fuori Onda Bike Team di Albiano per la competenza e la preziosa disponibilità nell’organizzazione; l’amministrazione comunale; l’ASD Sparone; la Fanfara e tutti i volontari e genitori che ci hanno aiutato nell’allestimento del percorso e nelle postazioni di controllo. Grazie, soprattutto, a tutti i ragazzi che hanno partecipato con correttezza e lealtà” dichiarano soddisfatti gli organizzatori.