CANAVESE – Selezionate le 10 finaliste per “Una ragazza per il Cinema”; 4 sono canavesane

CANAVESE – Sono quattro le ragazze canavesane che rappresenteranno il Piemonte alla finale nazionale di “Una ragazza per il Cinema” in programma dal 5 all’11 settembre al Teatro Antico di Taormina.

Al casale Tierra Madre di Berzeno di San Pietro sono state scelte, domenica scorsa, le 10 finaliste. A presentare la serata l’agente regionale Giuseppe Berlier anche patron di miss Paradisia che ha portato in finale regionale 20 talentuose finaliste.

A capitanare il gruppo per il Piemonte, Erica Vacchero, 17 anni di Quassolo, Miss Paradisia in carica. Le altre canavesane sono Elisabetta Stella, 15 anni di Ciriè; Ramona Molinario 17 anni di Cuorgnè e Giorgia Dentello, 17 anni, di Torrazza Piemonte. A loro si aggiungono Arianna De Palo, Giulia Noemi Rossetti e Roberta Greco (tutte di Torino); Ilaria Cantore di Aosta.

Per la Liguria: Arianna Vicquery di Torino e Sophia Pertile modella di Vigevano.

La finale sarà ricca di personaggi famosi a presiedere la giuria con due volti molto conosciuti del piccolo schermo a presentare la finale dell’11 con l’incoronazione al Teatro Antico di Taormina

“Ringrazio il casale Tierra Madre che ci ha ospitato, – dichiara Giuseppe Berlier – le giurie e lo staff e tutte le ragazze. Grazie anche ad Antonio Lo Presti patron nazionale del concorso che mi ha conferito l’incarico di agente regionale per le tre regioni del nord ovest.”