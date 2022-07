FORNO/PRATIGLIONE – Tra ieri e oggi sono stati domati tre incendi

FORNO/PRATIGLIONE – La Regione Piemonte nei giorni scorsi ha nuovamente dichiarato lo stato di massima pericolosità incendi boschivi anche se, purtroppo, sembra non stia dando buoni frutti.

Sono stati infatti tre gli incendi che, tra ieri e oggi, hanno interessati alcune porzioni di bosco nei comuni di Pratiglione e Forno.

Ieri, lunedì 25 luglio, in frazione Milani a Forno e oggi, intorno alle 17.30 in frazione Carella e Chiappignolo a Pratiglione e, successivamente, in frazione Fopa a Forno Canavese.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Mathi e l’Area 32, formata dai gruppi dell’AIB di Forno, Prascorsano, Canischio e Rocca che hanno domato le fiamme e limitato i danni.