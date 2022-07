LOCANA – Una bella festa per i 50 anni della Fidas (FOTO e VIDEO)

LOCANA – Domenica 10 luglio è stata una giornata molto importante per tutti i donatori del gruppo Fidas di Locana. A partire dalle ore 9.00 nella piazza del municipio sono state consegnate le Benemerenze: sono stati in tanti ad essere premiati con diplomi e medaglie di bronzo e d’argento.

Tre sono stati coloro che hanno effettuato più donazioni e hanno ricevuto ben due medaglie d’oro: Giuseppe Varda, Massimo Ponsetti e Mario Romeri, che in tanti anni hanno effettuato quasi 80 donazioni.

Il presidente e il vice presidente, rispettivamente Vincenzo Blanchetti e Demis Carlino, hanno rimarcato ancora una volta l’importanza di andare a donare il sangue per salvare molte vite.

Un momento poi di grande emozione è stato sicuramente l’omaggio a Giovanni Musso, al quale è stato intitolato il gruppo in occasione del 50esimo anniversario, poiché socio fondatore nel 1972 e presidente per molti anni.

Sono intervenuti anche la madrina Franca Vitton Mea e il padrino Mauro Riva, per portare la loro testimonianza in questa giornata così importante.

Presente alla manifestazione Anna Capella, vicepresidente vicario della Fidas Piemonte, la quale ha portato i saluti della presidente Floriana Pretto.

Per l’occasione ha partecipato anche Andrea Cane, consigliere regionale del Piemonte, il quale ha mostrato grande soddisfazione per aver trovato a Locana un gruppo così numeroso e unito.

È intervenuto infine il sindaco di Locana Mauro Peruzzo, facendo un plauso a tutti i donatori per il loro grande impegno.

Dopo la cerimonia, il corteo con la banda filarmonica sparonese e la Santa Messa celebrata da Don Sergio Noascone, a cui è seguita la deposizione di una corona d’alloro al monumento della Fidas.

Per concludere i festeggiamenti un grande pranzo con tutti i presenti.