PONT CANAVESE – Grandioso successo per la tappa di Miss Italia 2022 (VIDEO)

PONT CANAVESE – Ha riscosso un grandissimo successo la seconda tappa di Miss Italia Piemonte Valle d’Aosta che si è tenuta sabato 2 luglio presso il parco Mazzonis a Pont Canavese, organizzata dall’esclusivista Mirella Rocca.

Ma sicuramente l’intera giornata è stata particolarmente intensa per Pont Canavese.

Nella prima mattinata 29 ragazze provenienti da tutto il Piemonte hanno sfilato per le vie del centro non passando di certo inosservate.

Sono state protagoniste di vari servizi fotografici: in piazza Craveri con le macchine da rally e con le 500 d’epoca mentre al pomeriggio sono state accompagnate alla Torre Tellaria per ammirare il fantastico panorama che si vede da lassù.

Alle 17 poi sono tornate in paese per le prove della sfilata serale.



A riuscire a portare una tappa delle selezioni dell’83° Concorso di “Miss Italia” è stata l’Associazione “Vivere Pont”, presieduta da Moreno Riva, presente tutto il giorno insieme al vice Presidente Walter Portacolone. Il sodalizio è nato nel 2020 proprio con l’obiettivo di fare qualcosa di concreto per il paese e le sue attività, e questo grandissimo risultato lo dimostra.

In serata le Miss hanno sfilato per ben 4 volte davanti al folto pubblico giunto per l’occasione, due in body e due in abito da sera. A condurre l’avvincente e divertente serata “Poltronissima con Luca e Max”, dove non sono mancati momenti di musica, grazie alla splendida voce di Alexa Diliddo e alle dolci noti del violino dell’aspirante Miss Dafne Apollonio. Presenti tra il pubblico anche i Consiglieri Regionali Andrea Cane e Mauro Fava.

Molta soddisfazione anche per il primo cittadino Bruno Riva, membro della giuria, che ha incoronato “Miss Pont Canavese”, vincitrice della seconda tappa, e prefinalista alle finali regionali. La fascia è andata a Francesca De Feo; seconda classificata e vincitrice della fascia di “Miss Rocchetta Bellezza”, Chiara Pertile; terza Arianna Roselli; quarta Alessandra Boassi; quinta Sofia Tinelli e sesta classificata Matilda Cugno.

(Testo di Daiana Girot e Gabriele Brida – Foto di Andrea Cerutti – Interviste Gabriele Brida – video ObiettivoNews)