VOLPIANO – Incontro imprese – Regione per parlare di opportunità di crescita e sviluppo

VOLPIANO – L’Assessore al Bilancio della Regione Piemonte, Andrea Tronzano, accompagnato dai funzionati regionali, ha incontrato, giovedì scorso, in sala Polivalente, le imprese del territorio.

«Molte delle quali sono delle vere e proprie eccellenze», ha ricordato il sindaco Giovanni Panichelli nel suo saluto. Un’occasione per esporre agli imprenditori le opportunità derivanti dal Fondo Europeo di sviluppo regionale – Fesr – lo strumento dell’Unione Europea destinato a promuovere lo sviluppo intelligente e sostenibile dei territorio, co finanziando interventi nell’ambito dell’innovazione e della ricerca, del sostegno della piccola e media impresa, della transizione verso una economia a basse emissioni di carbonio e per la realizzazione dell’agenda digitale europea. Il programma regionale Fesr 2021 – 2027 ha una dotazione complessiva di un miliardo e 494 milioni sotto forma di contributi a fondo perduto, prestiti e garanzie finanziare.

Ad organizzare l’incontro, dal valore politico trasversale com’è facilmente intuibile, l’Amministrazione comunale in collaborazione con il centro destra cittadino: «Il nostro Paese ha speso sin troppo tempo investendo denaro pubblico su imprese cotte e bollite, e che non si sono mai riprese – commenta la consigliera Maria Grazia Bigliotto – È arrivato il momento di guardare a quelle realtà che lavorano e producono e che, debitamente sostenute in questo momento tutt’altro che semplice, possono dare ancora di più».

Un’opportunità non solo per permettere alle imprese di conoscere nel dettaglio le opportunità cui potrebbero accedere, ma anche per consentire alla Regione di sentire dalla viva voce degli imprenditori i problemi e le difficoltà con cui devono fare i conti tutti i giorni.