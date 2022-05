CANAVESE – Cane: “In arrivo ristori per far ripartire il turismo”

CANAVESE – “La ripresa del Piemonte passa anche dal turismo e lo dimostra l’attenzione del nostro Assessore regionale che oggi ha annunciato che alberghi e strutture ricettive riceveranno dalla Regione un nuovo ristoro di 5.646.026 euro una tantum per favorire la ripresa e la riqualificazione delle attività ricettive in un momento di crescita dei flussi turistici. Per il Canavese e le Valli di Lanzo il sostegno è rivolto in particolare ad alberghi e strutture che operano nei Comuni di Ala di Stura, Balme, Ceresole Reale, Chialamberto, Groscavallo, Locana, Usseglio, Valprato Soana e Viù”. Con queste parole il responsabile degli Enti locali della Lega Salvini Piemonte Andrea Cane ha annunciato l’assegnazione dei fondi, di provenienza statale, che resterà attiva fino al 10 giugno tramite lo sportello predisposto dalla Regione. (finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/ristori-strutture-alberghiere-cat-a)



“La spinta propulsiva verso il rilancio turistico della Giunta e del Consiglio regionale piemontese continua – ha commentato il canavesano Andrea Cane – e si dimostra strutturale. Ci stiamo occupando di grandi eventi ma non dimentichiamo che questi passano dal consolidamento della nostra offerta. Riqualificare le strutture ricettive dei Comuni montani significa investire sul futuro economico, demografico e sociale del grande patrimonio che la nostra Regione ha nelle Terre Alte: questa attenzione dell’ente che rappresento sul territorio sarà ancora una volta ribadita dalla presenza i prossimi 3 e 4 giugno in Val Soana del Vicepresidente della Regione, in occasione della cerimonia di consegna della bandiera de ‘I Borghi più belli d’Italia’ al Comune di Ingria, dove incontrerà anche i Sindaci e gli Amministratori locali”