SAN GIUSTO CANAVESE – Lutto per la scomparsa di Anna Maria Parisch

SAN GIUSTO CANAVESE – È lutto per la scomparsa di Anna Maria Parisch, 78 anni, fondatrice, ai tempi di Bossi, della Lega in Canavese. Anna aveva iniziato a lavorare come Tecnico Ambientale a soli 18 anni ed era entrata in politica perché, vedendo solo uomini di “una certa età”, aveva pensato che mancassero i giovani e idee nuove. Fu lei a lanciare il concorso “Miss Padania”.

Anna Maria Parisch era stata capo gruppo della Lega Nord in consiglio comunale a San Giusto Canavese dal 2002 al 2014. Molto conosciuta in Canavese, così come in Liguria, tanto che si era candidata a Borghetto Santo Spirito nel 2017, nella lista di Giancarlo Canepa.

Pochi mesi fa Anna Maria Parisch era rimasta vedova.