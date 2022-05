ALBIANO – Incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 maggio 2022, sul raccordo Ivrea -Santhià, nel territorio di Albiano.

Un’Audi SW è uscita di strada , ed è andato a schiantarsi violentemente contro il guardrial.

Ferito il conducente, un 60enne residente in Valle d’Aosta. Estratto dalle lamiere, è stato trasportato all’ospedale di Ivrea. Non è in pericolo di vita.

La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Stradale.