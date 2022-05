VOLPIANO – Domenica 8 la Fiera di Primavera nelle strade del centro

VOLPIANO – Confidando che il clima sia clemente, domenica 8 maggio le strade di Volpiano (corso Regina Margherita, da Porta Ruvej alla stazione, e le vie del centro storico) ospiteranno la tradizionale Fiera di primavera.

Sulle bancarelle sarà possibile trovare artigianato, hobbisti, prodotti tipici, fiori e piante, merci varie, produzioni delle aziende agricole, gli stand di campagna Amica della Coldiretti e animali della fattoria. Bar e negozi volpianesi, inoltre, rimarranno aperti con esposizioni e grandi offerte. E anche le associazioni del territorio saranno presenti: dalle 15, in piazza Vittorio Emanuele, si terrà il concerto della Filarmonica Volpianese Junior Winds.

La piazza ospiterà anche il pranzo campagnolo messo a punto dalla Pro Loco, mentre associazioni e Borghi proporranno prodotti tipici e degustazioni varie. Sarà possibile fare passeggiate a cavallo, con “Gli amici del Pioppeto”, e per i più piccoli giretti sull’asinello. In via Garibaldi Hobby Art esporrà la proprie opere ma sarà possibile ammirare anche sculture in legno e dimostrazioni. In piazza XXV Aprile, nel pomeriggio, si terrà il concerto della Nasi Swing Band, e ci sarà spazio anche per i giochi e gli intrattenimenti per i più piccoli.