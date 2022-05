CERESOLE – Escursionista di ritorno dal Jervis perde il sentiero; recuperata dal Soccorso Alpino

CERESOLE – Notte difficile, quella appena trascorsa, per una ragazza di origine svedese, che stava percorrendo in solitaria i sentieri delle nostre montagne. Ieri, giovedì 5 maggio 2022, nonostante il meteo, era partita da Ceresole Reale dove avrebbe fatto tappa, per raggiungere il rifugio Jervis. In serata, al ritorno ha però smarrito il sentiero e si è persa nel bosco, sotto una pioggia continua e battente. Fortunatamente aveva con sé il telefono cellulare e ha chiesto l’intervento del Soccorso Alpino.

I volontari della Stazione Valle Orco hanno formato due squadre ed in breve raggiunto la sfortunata escursionista, molto infreddolita e spaventata ma in buone condizioni generali. Le sono state fornite le prime cure e degli indumenti asciutti, poiché continuava a piovere. I primi passi della discesa sono stati molto penosi, per l’ipotermia e lo choc, poi gradualmente si è animata e ha potuto raggiungere, ovviamente accompagnata e sorretta dai volontari, un’ambulanza. Dopo i primi accertamenti medici del caso, la donna è stata accompagnata a Ceresole.