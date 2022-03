POLITICA – Partito Democratico: Marco Sciretti nominato coordinatore per l’area Nord Est di Torino

POLITICA – È andata a Marco Sciretti, segretario Pd di Volpiano e assessore dello stesso Comune, la carica di Coordinatore dell’Area Torino Nord Est del partito: in qualità di vice coordinatore è stato individuato il segretario della sezione leinicese, Luca Torella.

La decisione è stata assunta da una riunione dei segretari dei vari circoli di zona (oltre ai già citati Sciretti e Torella anche Antonio La Luna di Borgaro, Vincenzo Papa di Brandizzo, Stefano Oggiano di Caselle, Angelo Previati di Mappano, Anna Maria Barbero di San Mauro e Nicolò Farinetto di Settimo) nel corso di una riunione ospitata presso la sezione brandizzese del partito. «Da tempo era emersa la necessità di riorganizzare il partito con un coordinamento funzionale, adatto a rappresentare le istanze di un territorio esteso e vasto come il nostro – spiegano i neo eletti – anche in vista delle future sfide che ci attendono. Un gruppo che si attivasse immediatamente per creare una cinghia di trasmissione comunicativa con il gruppo dirigente metropolitano, per avviare strette sinergie e per dare più voce ad un territorio che ha un’estensione di circa 170 chilometri quadrati e 140mila abitanti». Un territorio con caratteristiche diverse e diverse necessità: «Per questo era necessario iniziare a ragionare in maniera più globale, ma senza snaturare le peculiarità di ogni circolo e di ogni area – proseguono – per elaborare iniziative congiunte mirate a favorire la partecipazione attiva dei cittadini. Dopo due anni complicati a causa della pandemia, dobbiamo tornare in mezzo alla gente per ascoltarla, calendarizzando date e iniziative in comune». Già definiti i primi temi su cui lavorare: Asl To 4, trasporti e mobilità, infrastrutture, servizi sociali e collegamenti stradali verso ospedali e aeroporto.