CORONAVIRUS – Tornano a salire i casi Covid positivi ovunque

CORONAVIRUS – Tornano a salire ovunque, già da qualche settimana, i casi di Covid-19. In Canavese (che in questa “ondata” non è mai tornato covid-free) sono 4135 gli attuali positivi. Ieri, mercoledì 23 marzo 2022, sono stati registrati 189 nuovi casi e 59 in meno.

I Comuni che hanno contato un maggior numero di positivi in una giornata sono: Ivrea +24; Ciriè +17 e Cuorgnè +14 .

In Piemonte ieri sono stati registrati 2.820 nuovi casi, pari al 9,7% di 28.957 tamponi eseguiti. Tre i decessi.

In Italia sono stati 76.260 i nuovi casi e 153 i decessi. Omicron è ora la variante dominante.

L’Oms ha rimproverato gli stati Europei per aver allentato le misure troppo presto. Fra i Paesi in cui si registra “in particolare un aumento” ci sono “l’Italia, il Regno Unito, la Francia, la Germania”.