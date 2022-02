CIRIÈ – Roberto Bellino è il nuovo Direttore di Ostetricia e Ginecologia

CIRIÈ – Roberto Bellino, 58 anni, da domani, martedì 1 marzo, è il nuovo Direttore dell’Ostetricia e Ginecologia Ciriè. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino con punteggio massimo, lode e dignità di stampa, ha conseguito, presso la stessa Università, la specializzazione in Ostetricia e Ginecologia con 70/70 e lode. Proviene dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, dove ha iniziato la carriera professionale come medico ginecologo nel 1998.

In questa Azienda, presso il Presidio Ospedaliero Sant’Anna, ha assunto un incarico di alta specialità in Oncologia e ha poi svolto un ruolo di referenza nell’ambito della Week Surgery dedicata alla presa in carico delle donne che necessitano di trattamento chirurgico per patologia ginecologica benigna. E’ autore di numerosissime pubblicazioni scientifiche nel settore di competenza.

La Direzione Generale dà il benvenuto in Azienda al dottor Bellino e ringrazia il dottor Romeo Geranio, Dirigente medico dell’Ostetricia e Ginecologia Ciriè, per la competenza con cui ha svolto il ruolo di Responsabile della struttura operativa dallo scorso mese di aprile fino a oggi.