VENARIA REALE – Intitolata a Fabio Artesi la sala della Giunta Comunale (FOTO)

VENARIA REALE – È stata votata all’unanimità la mozione presentata nel Consiglio comunale dell’ 8 novembre ultimo scorso dal sindaco Fabio Giulivi, a favore dell’intitolazione della sala Giunta del Comune di Venaria Reale a Fabio Artesi e menzione speciale nella rassegna “Venaria in corto”.

Fabio, giornalista e fotografo, (nostro collaboratore), era conosciuto e amato da tutti. Purtroppo è stato strappato alla vita a soli 56 anni dal Covid-19, il 25 dicembre 2020.

Una perdita che ha generato sgomento e tristezza tra quanti lo conoscevano, nel mondo associazionistico in primis e tra i tanti colleghi giornalisti che con lui hanno condiviso tante battaglie. Una persona che con la sua professione ha saputo coniugare il diritto all’informazione con l’impegno civile, una persona che manca a tutti. Fabio aveva un cuore enorme, e lo dimostrava ogni giorno, con gesti e attenzione nei confronti dei più sfortunati.

Oggi, giovedì 24 febbraio 2022, si è tenuta, nel tardo pomeriggio, una breve, ma significativa cerimonia al Municipio di Venaria Reale, dove la famiglia, con la moglie Simona e la figlia Sonia, la sorella di Fabio, Cinzia, il sindaco della Città di Venaria Reale, Fabio Giulivi e la giunta comunale, Consiglieri comunali e colleghi giornalisti e fotografi, hanno voluto, a poco più di un anno dalla morte, intitolargli la sala della Giunta comunale con la posa di una fotografia a ricordo e una targa a suo nome.

“Una mozione votata da tutti e culminata con un lungo e commovente applauso finale. – Ha dichiarato il Sindaco Giulivi – Una mozione condivisa con Simona e Sonia, che hanno appoggiato l’iniziativa per la quale ci siamo impegnati a realizzare il più presto possibile, in ricorrenza del primo anno dalla sua scomparsa. Lo avevo promesso nel corso del suo funerale che non avremmo dimenticato Fabio. Con questa dedica e con il premio speciale nel progetto Venaria In Corto vogliamo dare continuità alla memoria di una persona speciale per tutta la nostra comunità».

“Il Consiglio comunale si è espresso all’unanimità. – ha aggiunto il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Ferrauto – Segnale che la mozione, dopo un’ accurata e profonda discussione in aula, ha convinto tutta l’assemblea. Un gesto di riconoscenza verso una persona che rappresenta, suo malgrado, un esempio e un monito per tenere sempre l’attenzione massima nei confronti della pandemia”.

Il Consigliere comunale Barbara Virga, collega giornalista, ha voluto ricordarlo nella sala dell’assemblea consiliare, con una sua testimonianza, alla quale è seguito il ricordo del Consigliere comunale, Giuseppe De Candia.

Presente alla cerimonia anche Beppe Fossati, direttore politico del quotidiano CronacaQui, testata giornalistica con cui Artesi collaborava: “Ringrazio il Comune di Venaria Reale che ha voluto rendere onore alla memoria di quello che non era solo un ottimo giornalista, sempre in prima linea per amore della cronaca, ma soprattutto una bella persona, che ha lasciato un segno in tutti noi grazie alla grande generosità e alla bontà d’animo che lo portavano a spendersi sempre per il suo prossimo”.

Tra i banchi della sala del Consiglio comunale, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, Stefano Tallia, ha affermato: “La prematura scomparsa di un collega sempre in campo, mette ancora una volta al centro l’emergenza Covid. Evidenzia l’impegno del giornalisti per uscire da questa pandemia, contrastando con l’informazione legata ai soli fatti, quanto quotidianamente viene comunicato dalle fake news. E ancor più, in un giorno come questo, in cui i fatti di cronaca portano in prima pagina l’attacco all’Ucraina da parte delle forze militari della Russia, l’importanza dell’informazione e il lavoro dei giornalisti diventa sempre più prezioso per l’intera comunità”.