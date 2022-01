RIVAROLO CANAVESE – Città in lutto per la scomparsa di Paolo Bettarello

RIVAROLO CANAVESE – Città in lutto per l’improvvisa scomparsa di Paolo Bettarello, 69 anni.

Presidente dell’Associazione politico-culturale Rivarolo Sostenibile, era molto conosciuto in città, sia per il suo impegno civico e politico quasi trentennale, sia come ex docente dell’ITIS Aldo Moro, molto amato dai suoi studenti.

È stata improvvisa la notizia della sua scomparsa, strappato alla vita da un male incurabile, fulminante.

A ricordarlo è Marina Vittone, Consigliere di opposizione con Sandra Ponchia, del gruppo Rivarolo Sostenibile.

“Era un grande amico, una persona con la quale abbiamo condiviso sogni e progetti per Rivarolo, e questo ci ha legato in modo indelebile. Paolo era una persona coerente, corretta, leale. Uno spirito arguto e vivace, dotato di un’ironia pungente, aveva sempre la battuta pronta.”

Aveva cominciato il suo impegno politico come dirigente nel PDS e poi, durante i due mandati a Palazzo Lomellini di Edoardo Gaetano (iniziati nel 1990 e 1994), si era impegnato con i Democratici di sinistra. Quindi aveva militato in SEL, vivendo la politica con passione. Così come viveva con passione lo sport che amava, le bocce: era conosciuto anche come bravo giocatore.

“Ci conoscevamo già all’epoca dei mandati di Gaetano – continua Vittone – e nel 2011/2012 ha fondato con me il Comitato, poi divenuto Associazione, Non bruciamoci il futuro. Insieme affrontavamo tematiche legate all’ambiente e alla cura della città. Nel 2014 ha lanciato con me Rivarolo Sostenibile, ed è stato un vero trascinatore nelle campagne elettorali del 2014 e 2019. È sempre stato presente. Collaboravamo per la stesura delle interrogazioni e mozioni da presentare, abbiamo condotto insieme raccolte fondi…il nostro gruppo perde un pezzo di cuore. Ha creduto molto nel progetto civico di Rivarolo Sostenibile. La cosa sconvolgente è che sia stato strappato alla vita in maniera così repentina da quel brutto male. Avrebbe compiuto 70 anni a maggio.

Di lui – conclude Marina Vittone – mi rimangono i tanti insegnamenti, le strategie, la forza d’animo, la lealtà e la fedeltà. Se ne trovano poche di quelle persone che fanno la differenza, e che ti fanno capire che ne vale la pena.”

Paolo Bettarello lascia la moglie Anna e le figlie Carlotta e Camilla. I Consiglieri Marina Vittone e Sandra Ponchia, unitamente al resto dei componenti di Rivarolo Sostenibile, si uniscono ai famigliari in questo momento di dolore.