CORONAVIRUS – 977 nuovi casi positivi in Canavese, i dati

CORONAVIRUS – Il 31 dicembre 2021 sono stati registrati in Canavese (per la zona seguita da ON) 977 nuovi casi positivi, 15 in meno e un totale di attuali positivi pari a 7719.

I Comuni che hanno registrato un maggior numero di casi nell’ultimo giorno dell’anno sono: Settimo Torinese (+115); Leini (+144); Venaria Reale (+14); Ciriè (+37); Ivrea (+35); Caselle Torinese (+30); Borgaro Torinese (+28); Volpiano, San Maurizio Canavese (+27); Castiglione Torinese (+19); Druento (+18); Givoletto (+17); Mappano (+16); Chivasso (+15); Nole, San Carlo Canavese (+14); Corio (+13); Brandizzo, Caluso, San Giusto Canavese (+11); Caselette, Cuorgnè, Val della Torre (+10).

In Piemonte sono stati registrati 11.501 nuovi casi positivi, con 103.074 tamponi effettuati e un tasso di positività dell’11,2%. I decessi registrati sono 13.