CORONAVIRUS – Notevole aumento di casi positivi

CORONAVIRUS – Aumento spropositato di contagi oggi, martedì 28 dicembre 2021. In Canavese (per la zona seguita da ON), sono stati registrati 789 nuovi casi positivi.

I Comuni che hanno registrato un maggior numero di casi, sono: Settimo Torinese (+99), Venaria Reale (+61), Ciriè (+38) Ivrea (+37) Leinì (+33) Chivasso, Mappabno (+28), Volpianon(+27), Borgaro Torinese (+22) Druento (20), San Carlo Canavese e San Maurizio Canavese (+19), Montalto Dora (+17), Nole (+16), Brandizzo (+15), San Francesco al Campo (+12), Balangero, Verolengo (+11) Castellamonte (+10).



A Torino sono stati registrati 1227 nuovi casi.

In Piemonte i casi di oggi sono stati 7.933, e il tasso di positività è volato all’11,1%..

Oggi sono stati registrati 13 decessi.