BEINASCO – Incendio capannone: controlli dell’Arpa e scuole chiuse per prudenza (FOTO)

BEINASCO – Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte, per lo spegnimento dell’incendio e la bonifica del capannone della Demap, azienda che ricicla il materiale plastico proveniente dalla raccolta rifiuti, situata in via Giotto a Beinasco.

Le operazioni di bonifica andranno avanti ancora per tutta la giornata. Il pericolo di crolli rende difficile lo smassamento.

Sul posto è intervenuta l’Arpa Piemonte per i controlli dell’aria. I primi esiti dei controlli con strumentazione da campo effettuata nei pressi dell’incendio effettuati intorno alle 18.30, hanno fatto misurare 80- 90 ppb COV (parti per bilione – Composti Organici Volatili) che sono poco sopra i valori del fondo. Un’ora dopo i rilievi fatti in corso Allamano all’altezza del centro commerciale Le Gru hanno dato COV 120-140 ppb (più del valore di fondo che è di circa 90-100 ppb in quella zona) e tracce di acido cloridrico.

Inserata sono proseguiti in serata i controlli dell’aria nelle zone limitrofe all’incendio e nelle zone di ricaduta dei fumi. Gli ultimi rilievi fatti con strumentazione portatile nei pressi dell’incendio hanno fatto registrare COV di circa 80-90 ppb, prossimi ai valori di fondo, in quanto al momento le condizioni meteo e le operazioni di spegnimento delle fiamme non permettono la ricaduta degli inquinanti in prossimità dell’incendio.

Sono stati montati due campionatori per l’analisi delle diossine. Uno in prossimità dell’incendio, uno a Mirafiori sud – zona Lingotto.

Il Sindaco di Beinasco, Daniel Cannati, ha firmato già nella serata di ieri, l’ordinanza di chiusura delle scuole Meri, Rodari e Garelli, per oggi, in via prudenziale.

