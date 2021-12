CORONAVIRUS – Da domani entra in vigore il Super Green Pass; dove è richiesto?

CORONAVIRUS – Da domani, lunedì 6 dicembre 2021, entra in vigore il “Super Green Pass”. Per “Super Green Pass” (o Green Pass rafforzato) si intende il certificato rilasciato per vaccino o guarigione; mentre quello “base” è quello che riguarda anche quello ottenuto con il tampone.

Ma cosa cambia da domani?

Per andare al ristorante al chiuso, bar con servizio al tavolo, stadio, Feste, ci vuole il Super Green Pass.

Leggi qui la tabella completa

In Canavese oggi sono stati registrati 79 nuovi casi positivi (ieri erano 95 e il giorno prima 114). I Comuni che attualmente hanno il numero più elevato di casi positivi sono: Settimo Torinese 105; Chivasso 88; Venaria Reale 81; Leini 45; Ivrea e Volpiano 44; Druento 42; Mappano 40; Ciriè 37; Castellamonte 30; Caselle Torinese, Gassino Torinese e Givoletto 33 ; Rivarolo Canavese 27; Borgaro Torinese e Castiglione 26; Nole 25; San Maurizio, Corio, Val della Torre 20; Brandizzo e Grosso 19; Castagneto Po e Viverone 18; Strambino 16; Balangero 15; Feletto, Lanzo e San Benigno 14; Azeglio e San Francesco al Campo 13; Mazzè, Palazzo Canavese e Pavone 12; Bollengo e Lombardore 11; Fiano, Piverone, San Carlo, San Giusto e Torrazza Piemonte 10.

In Piemonte oggi sono stati registrati 906 nuovi casi di persone positive al Covid-19, di cui 368 dopo test antigenico. Gli asintomatici sono 579.

Il totale dei casi positivi in Piemonte è 408.627, così ripartiti per provincia: 33.431 Alessandria, 19.736 Asti, 12.909 Biella, 58.559 Cuneo, 31.689 Novara, 217.547 Torino, 15.033 Vercelli, 14.730 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.691 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 3.302 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.