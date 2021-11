RIVAROLO CANAVESE – Giro d’Italia a Rivarolo: il Sindaco ne è orgoglioso

RIVAROLO CANAVESE – È orgogliosa l’Amministrazione Comunale rivarolese, per aver riportato il Giro d’Italia a Rivarolo: domenica 22 maggio 2022 la Città di Rivarolo sarà sede di partenza della 15esima tappa del 105° Giro d’Italia.

“Sarà un evento prestigioso per la nostra città e per tutto il territorio – dichiara il Sindaco Alberto Rostagno – sarà il primo grande evento sportivo che si svolgerà in Canavese dopo il lungo periodo di pandemia, una vetrina formidabile. L’occasione per mettere in mostra le bellezze paesaggistiche, storiche e artistiche canavesane al cospetto dell’Italia e del mondo. La miglior occasione per il decollo del Distretto Urbano del Commercio di Rivarolo che l’Amministrazione comunale sta realizzando in collaborazione con Ascom e con Confcommercio Torino e Provincia.”

“Sono innumerevoli le città che ogni anno presentano la candidatura per ottenere una tappa del Giro d’Italia – prosegue il primo cittadino – l’averla ottenuta, al cospetto di tante blasonate realtà, per di pià di domenica, il giorno della settimana in assoluto più richiesto, è motivo di grande soddisfzione. Il lavoro di promozione, preparazione e candidatura è stato lungo e non semplice, ed è stato possibile grazie alla sinergia con la Regione Piemonte. Per questa fattiva collaborazione ringraziamo il Presidente Alberto Cirio, l’Assessore allo Sport Regionale Fabrizio Ricca e il consigliere regionale Claudio Leone per averci creduto e per aver sponsorizzato il progetto, oltre alla disponibilità finanziaria.”

“Il Giro d’Italia non è solo una corsa ciclistica, è un evento che coniuga sport, cultura, turismo e promozione del territorio con solidarietà e festa popolare. Sarà una manifestazione dallo straordinario valore globale che avrà a Rivarolo il contesto ideale.”