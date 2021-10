SAN CARLO CANAVESE – Scoperto un mini arsenale nascosto in un borsone e sotterrato

SAN CARLO CANAVESE – I Carabinieri della Compagnia di Venaria hanno trovato in piena campagna, a San Carlo Canavese, un borsone contente armi, avvolto nel nylon e sotterrato.

Un mini arsenale composto da un fucile a canne mozze, un Kalashnikov, una rivoltella Jager, un fucile a pompa e centinaia di cartucce e proiettili, oltre a un’ottica di precisione per fucile.

Le armi, funzionanti, sono quasi tutte rubate. Ora sono in corso gli accertamenti del RaCIS, per verificare se sono state utilizzate. Si ritiene che fucili e il kalashnikov potrebbero essere stati usati per assaltare i furgoni portavalori durante gli asalti avvenuti in Canavese e tra Piemonte e Lombardia, negli ultimi anni.