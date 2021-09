CUORGNÈ – Elezioni: tutti i componenti delle liste

CUORGNÈ – Quattro liste candidate a Cuorgnè. I candidati Sindaci (in ordine alfabetico) sono Danilo Armanni (lista Moderati e Indipendenti), Giovanna Cresto (lista Cuorgnè al Centro), Mauro Pianasso (lista Mauro Pianasso sindaco) e Davide Pieruccini (lista Cuorgnè c’è, noi ci siamo).

Ecco tutti I nomi dei candidati nelle liste presentate in questi due giorni:

Moderati e Indipendenti, Candidato Sindaco Danilo Armanni

BONO LISA ANITA CATERINA, 69 anni – Parrucchiera, ritirata dal lavoro

BRAIDA EZIO, 57 anni – Geometra Libero professionista, consigliere uscente

CAVALLO MARIA TERESA, 64 anni – Bibliotecaria comune Cuorgnè, ritirata dal lavoro

CEPPARO CHELSEA, 23 anni – Laureanda in consulenza del lavoro, tirocinante presso agenzia del lavoro

CIOCHETTI PATRIZIA, 61 anni – Dipendente Eni SpA, ritirata dal lavoro, Presidente ADA UIL pensionati, consigliera uscente

DOMINIETTO FABRIZIO, 54 anni – Dottore in Scienze politiche e Relazioni internazionali, impiegato Amm.vo A.O.U. Città della salute e della scienza Torino

GALATI LUCIMORTO CARMELO, 53 anni – Imprenditore, ex consigliere comunale

GRANDIZIO ANTONIETTA (detta Antonella), 61 anni – Docente, dirigente Regionale UIL Scuola

MARANGONI DEBORA, 50 anni – Operaia addetta pulizie

PLEMONE ROBERTA, 36 anni – Avvocato, associata Rete Lenford (diritti LGTB) area legale Casa delle Donne

QUERIO MAURA, 53 anni – Agente di vendita

RATTO ALESSANDRO, 64 anni – Funzionario Enti Locali, Presidente CISS38 2004/2013

RINALDIS ANTONIO, 61 anni – Docente di filosofia Istituto Aldo Moro Rivarolo, scrittore

SIMONITTO ALESSANDRO, 33 anni – Analista ambientale e Tecnico sviluppo software TRETTENE DAVIDE, 46 anni – Imprenditore, carrozziere ex assessore

VACCA CAVALOT GIANCARLO (detto Cavalot), 74 anni – Capogruppo consigliere uscente

Cuorgnè al Centro, Candidato Sindaco Giovanna Cresto:



SIMONE AMBROSIO, 39 anni – Geometra

CAMILLA BARONE, 29 anni – Insegnante scuola primaria

MELANIA BIANCHETTA, 27 anni – Insegnante scuola dell’infanzia

BRUNO BRUSCHI, 65 anni – Brigadiere dei Carabinieri in pensione

LARA CALANNI PILERI, 45 anni – Architetto e consulente aziendale

GIUSEPPE COCIMANO, 47 anni – Infermiere professionale ASL TO4

VANNI CRISAPULLI, 62 anni – Metalmeccanico in pensione

FRANCESCO FELIZIA, 39 anni – Consulente informatico

MARIA GRAZIA GAZZERA, 57 anni – Assistente sanitaria presso ASL TO4

LUCA GIACHINO, 53 anni – Progettista meccanico e fotografo

LINO GIACOMA ROSA, 69 anni – Partigiano-commerciante in pensione

ALESSANDRA MAGNINO, 54 anni – Funzionaria amministrativa presso Regione Piemonte

CRISTINA MOTTO, 48 anni – Imprenditrice

DANILO ROLANDO PERINO, 61 anni – Libero professionista consulente d’azienda

LAURA RONCHIETTO SILVANO, 46 anni – Consulente e formatore per la sicurezza sul lavoro

ELISA TROGLIA, 38 anni – Psicologa e psicoterapeuta

Mauro Pianasso Sindaco, Candidato Sindaco Mauro Pianasso:

(Età e professione non ancora pervenuti; in aggiornamento)

ANDREA AMOROSO,

NICOLETTA BOETTO,

GIANMARIO BOSSO,

ANNA BRUNO,

LUCA FAVA,

CINZIA FRAND POL,

CORRADO MAROCCO,

ISABELLA MORETTO,

FAUSTO NEGRI,

DARIO NOASCONE,

WALTER PICCHIOTTINO,

NADIA PIRAN,

IVO POLETTO MERLO,

MAURIZIO SCAFIDI,

VALENTINA VALLECCA,

ALESSANDRO VICARI

Cuorgnè c’è, noi ci siamo, Candidato Sindaco Davide Pieruccini:

CARMELO RUSSO TESTAGROSSA, 66 anni – Ingegnere e Docente in pensione

MELANIA GIGLIO, 48 anni – Attrice

PATRIZIA TANNORELLA, 43 anni – In attesa di occupazione

LIDIA PEROTTI, 24 anni – Studentessa universitaria

MARCO BENTIVEGNA, 31 anni – Infermiere

IGOR VIOLANTE, 34 anni – Commerciante

DOMENICO CORTESE, 65 anni – Impiegato amministrativo in pensione

GIOVANNI SCIUMBATA, 23 anni – Lavoratore dipendente

MICHELA ROTA, 18 anni – Studentessa IIS XXV Aprile

FERRANDO GIUSEPPE, 59 anni – Impiegato settore veicoli elettromobili in pensione

SALVATORE IANNIZZI, 58 anni – Libero professionista

ALESSANDRO CAPONE, 44 anni – Impiegato, 44 anni

CARLA TALLONE, 69 anni – Insegnante in pensione

ANTONELLA GIAMPAOLO, 43 anni – Agente di commercio

MARIANNA MALACARNE, 43 anni – Artigiana

MONTEU COTTO ALBERTO, 31 anni – Professore scuola secondaria secondo grado