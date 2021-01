CORONAVIRUS – 102 nuovi casi positivi in Canavese; vaccinati a Chivasso e Ciriè alcuni medici di famiglia

CORONAVIRUS – Proseguono le vaccinazioni. Oggi, mercoledì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, sono stati vaccinati, tra il personale sanitario dell’Asl To 4, all’Ospedale di Chivasso 6 medici di famiglia e altri 8 sono stati vaccinati all’Ospedale di Ciriè.

Intanto sono stati emessi i bollettini dei casi positivi di oggi, bollettini dai quali emerge che, nonostante si mantegano bassi i tassi di positività dell’Italia e del Piemonte, i casi sono tornati a salire.

In Canavese oggi sono stati registrati 102 nuovi casi positivi e 51 in meno. I Comuni che oggi hanno registrato un maggior numero di casi sono Chivasso con 11 nuovi positivi, Brandizzo e Rivarolo Canavese con 8 casi positivi in più ciascuno e Venaria Reale con 6 casi in più. Altri comuni hanno invece avuto aumenti più contenuti. (Qui il dettaglio comune per comune).

In Piemonte l’Unità di Crisi ha oggi registrato 1.208 nuovi casi, con 17.690 tamponi effettuati ( di cui 9355 antigenici) e un tasso di positività pari al 6.8%. I decessi registrati oggi sono 45 di cui 4 avvenuti oggi. Cinque ricoverati in più in terapia intensiva.

Stesso trend in Italia dove sono stati registrati 20.331 nuovi casi positivi con 178.596 tamponi effettuati e un tasso di positività pari all’11.3%. Le vittime sono state 548.