CORONAVIRUS – I dati di oggi: in Canavese 414 casi; 2585 in Piemonte; 26.831 in Italia

CORONAVIRUS – Il numero dei contagi continua a salire in maniera preoccupante.

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha registrato 2585 casi positivi in più con 11 persone in più ricoverate in terapia intensiva e 144 ricoverati in reparto.

Foto Croce Rossa Comitato di Castellamonte

I casi di oggi sono così ripartiti: 951 screening, 654 contatti di caso, 980 con indagine in corso; per l’ambito: 229 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 283 scolastico, 2073 popolazione generale.

27 i decessi registrati oggi di persone positive al Covid.

Anche i numeri nazionali sono elevati: 26.831 nuovi casi postivi e 217 decessi.

Segue il trend anche il Canavese con 414 nuovi casi registrati oggi, per un totale di attuali positivi pari a 3993.

Nuovi comuni sono entrati nell’elenco di quelli con casi positivi: Bollengo 1 caso; Banchette 5; Levone 1 e Cintano 1.

Aumenti di casi oggi on almeno “due cifre” sono stati registrati a: Volpiano +35 (231 totali); Chivasso +32 (237); Ciriè +31 (233); Venaria Reale +28 (199); Borgaro Torinese con 17 nuovi casi (182 totali); Caselle Torinese + 13 casi (152); Settimo Torinese +12 (496) Ivrea +10 (69); Lanzo +11 (39) e Rivarolo Canavese +11 (92).

