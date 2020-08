CANAVESE – Rivarolo non è più Covid Free: 4 casi; spuntano casi anche a Banchette, Castellamonte, Burolo, Cossano e San Francesco

CANAVESE – Sale il numero dei comuni canavesani con casi positivi. Rivarolo Canavese, ad esempio, non è più covid free.

Dopo il precedente caso dei giorni scorsi, che pare fosse residente ma non più domiciliato in città, oggi sono stati registrati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte 3 nuovi casi domiciliati, mentre per il monitoraggio della piattaforma locale, come comunica anche il Sindaco, sono 4. Si tratta di persone anziane e asintomatiche.

Altri comuni non sono più covid free: Banchette (1); Castellamonte (1); Burolo (1); Cossano Canavese (1) e San Francesco al Campo (1).

Gli scorsi giorni è già stato evidenziato sempre dall’Unità di Crisi, la presenza di un caso a San Giorgio Canavese e uno a Forno Canavese.

Salgono anche i casi in Piemonte. Ieri erano stati registrati 88 nuovi casi positivi, e oggi, sono 91, di cui 30 screening, 56 contatti di caso, 5 con indagine in corso, quelli importati sono 35 su 91. I casi positivi finora in Piemonte sono 32.694: 4163 Alessandria, 1916 Asti, 1075 Biella,3083 Cuneo, 2987 Novara, 16.335 Torino, 1506 Vercelli, 1176 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 282 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 171 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 6 (+0 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 82 (+4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1258. I tamponi diagnostici finora processati sono 579.034 di cui 322.083 risultati negativi.

In Piemonte oggi è stato registrato un decesso.