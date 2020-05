CANAVESE – “Io lavoro in agricoltura” il portale a sostegno del settore agricolo

- Advertisement -

CANAVESE – Arriva dall’assessorato all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, l’appello ai sindaci perché siano promotori dell’iniziativa di Regione Piemonte “Io Lavoro in agricoltura”, il servizio di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro realizzato attraverso l’Agenzia Piemonte Lavoro e lanciato pochi giorni fa.

“Mi unisco all’assessore Protopapa – commenta Claudio Leone, Presidente della Terza Commissione in Regione – per far conoscere e divulgare ai sindaci canavesani l’iniziativa della Regione Piemonte, per sostenere le imprese del settore agricolo nel reclutamento di personale. Un’opportunità occupazionale importante, in un momento dove le difficoltà economiche delle famiglie e la crisi del lavoro sono ancora più presenti nei nostri territori. I sindaci del Canavese conoscono le esigenze occupazionali dei propri concittadini e li sollecito a proporre alle persone interessate questo servizio”.

“Sul portale web di matching on line www.iolavoro.org/agricoltura – conclude il Consigliere canavesano Claudio Leone – è possibile reperire tutte le informazioni utili sia per gli Enti e le aziende in cerca di mano d’opera, sia per chi intende proporre la propria candidatura. Naturalmente i servizi offerti sono completamente gratuiti sia per le aziende, sia per le persone in cerca d’impiego”.