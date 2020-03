BUSANO – Chiusa temporaneamente un’azienda, per un caso di coronavirus confermato

BUSANO – Un caso positivo al contagio di Coronavirus, in un’azienda di Busano.

La M4U ieri sera ha cancellato il turno di notte, e sospeso la produzione chiudendo temporaneamente, in modo da poter sanificare l’azienda e, nel frattempo, far effettuare i controlli sugli operai che possono essere stati vicini al lavoratore positivo, e che saranno messi in quarantena preventiva.

L’azienda, come confermato dalla Fiom-Cgil, sta infatti procedendo alle disposizioni dell’Asl To4.

Intanto arriva notizia dalla Regione che oggi sono 14 inuovi i decessi in Piemonte di persone positive al test del Coronavirus, rilevati tra la notte di ieri e questa mattina dall’Unità di Crisi.

Il totale dei deceduti è ora di 43, di cui il 70% uomini e il 30% donne. L’età media è di 80 anni. La ripartizione per provincia di residenza è la seguente: 17 ad Alessandria, 10 a Torino, 4 a Biella, 4 a Novara, 3 a Vercelli, 2 ad Asti, 2 a Cuneo, 1 nel VCO. Attualmente sono 130 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. L’aggiornamento sui dati dei casi positivi verrà comunicato nel bollettino della serata.