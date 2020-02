CASTELLAMONTE – Auto in fiamme in piazza Vittorio Veneto (FOTO E VIDEO)

CASTELLAMONTE – Una Ford Fiesta parcheggiata in piazza Vittorio Veneto, si è incendiata oggi, lunedì 17 febbraio, poco prima delle 9.30.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Ivrea, la Polizia Locale e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ivrea.

Il tratto stradale è stato chiuso al traffico non solo per le operazioni di spegnimento, ma anche per sicurezza in quanto la vettura era dotata di impianto a gas.

Nonostante il pronto intervento, la vettura ha subito ingenti danni.

Quando è divampato l’incendio, la proprietaria si era appena allontanata dopo aver parcheggiato. Fortunatamente le fiamme non hanno intaccato altre auto.