CANAVESE – Leone in Regione come in Canavese NO al bullismo e cyberbullismo

CANAVESE – Si avvicina la Giornata Nazionale contro il bullismo che il 7 febbraio vedrà istituzioni, enti e scuole mobilitarsi per diffondere messaggi e strumenti, a contrasto di un fenomeno dilagante pericoloso e con vittime di età sempre più bassa.

E’ partita la Regione Piemonte, che oggi ha visto assessori e consiglieri cedere gli scranni di Palazzo Lascaris ai ragazzi della scuola media Meucci di Torino e dell’Istituto Lagrangia di Vercelli.

“Riconoscere il bullismo. Non essere indifferenti nei confronti degli atti di bullismo. Non lasciare sola la vittima. – ha ripreso i 10 punti esposti dai ragazzi il consigliere rivarolese Claudio Leone – Spronare la vittima a reagire. Non lasciare impunito il bullo. Denunciare il bullo. Creare relazioni di amicizia contro il bullismo. Creare un’alleanza educativa tra famiglia e scuola. Imparare l’autocontrollo. Dare il buon esempio. Da qui dobbiamo partire noi adulti.”

“Passa da noi adulti – ha proseguito Leone, dopo aver accolto i giovani ospiti che occupavano il suo posto e aver spiegato loro il funzionamento dell’aula regionale – la responsabilità più grande insegnando, non con le parole ma con l’esempio, ai nostri figli. Il Canavese ha una bella opportunità in questo senso: gli istituti 25 Aprile-Faccio e Moro con i Comuni di Cuorgnè, Castellamonte e Rivarolo, hanno organizzato venerdì 7 febbraio 2020, per parlare di autorevolezza del docente ai tempi di internet e del cyberbullismo, presso l’Auditorium della ex Manifattura di Cuorgne’, dalle ore 16 e 30 alle ore 18 e 30, stessa data nella stessa sede, il dottor Matteo Lancini terrà, dalle ore 20 e 45 alle ore 22 e 30 un incontro dal tema sui genitori influencer, come essere adulti autorevoli nella Rete.”