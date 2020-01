RIVARA / PRASCORSANO – Concluso il corso per la sicurezza e la salvaguardia dei boschi

RIVARA / PRASCORSANO – Tagliare alberi può essere molto pericoloso se non si sa come procedere.

Ed è per questo motivo che la Regione Piemonte organizza dei corsi di formazione professionale in campo forestale attraverso l’ente formativo Inipa-Nord-Ovest (ente formativo di Coldiretti).

Si è concluso venerdì scorso, uno di questi corsi, legato alla Sicurezza (F3), con rilascio di certificazione per le aziende.

Il corso era iniziato lunedì 13 gennaio. A dare supporto mettendo a disposizione un appezzamento boschivo, Cortina Legnami di Rivara, che sposa pienamente l’obiettivo del corso: portare in Canavese la salvaguardia dell’ambiente e dei boschi, nonché il miglioramento del territorio. Difatti la Cortina Legnami, nata nel 2003, ha una gestione improntata sul duro lavoro ma anche sull’assoluto rispetto dell’ambiente e dei materiali, producendo esclusivamente in Italia in modo ecosostenibile.

Presenti al corso 15 allievi (tutti giovani e tra cui una donna), un capo-corso e 3 istruttori. Dopo la teoria su come tagliare tutelando i boschi, come da legge forestale regionale, si è passati alla pratica con le dimostrazioni delle diverse tipologie di taglio, infine alla manutenzione della motosega, attrezzo fondamentale. Tutti gli allievi partecipanti hanno ottenuto la certificazione.